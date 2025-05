Schwere Vorwürfe von Bill Gates: Elon Musk für den Tod unschuldiger Kinder verantwortlich?

Bill Gates (69) plant, in den kommenden 20 Jahren fast sein gesamtes Vermögen zu spenden. © Jae C. Hong/AP/dpa

In seinem Interview mit dem Magazin gab der Unternehmer zudem an, dass er sein verbliebenes Vermögen in den nächsten 20 Jahren an seine gemeinnützige Stiftung abgeben möchte.

"Die Leute werden viel über mich sagen, wenn ich sterbe, aber ich bin fest entschlossen, dass 'er starb reich' nicht eines dieser Dinge sein wird", sagte der 69-Jährige.

Er betonte zudem, dass es zu viele dringende Probleme gebe, die gelöst werden müssten, als dass er Ressourcen festhalten wolle, die zur Hilfe für andere Menschen eingesetzt werden könnten.

Über 100 Milliarden Dollar – umgerechnet rund 88,9 Milliarden Euro – habe der Tech-Gigant bereits gespendet, weitere 200 Milliarden Dollar sollen hinzukommen.

Die Hauptziele seiner Stiftung sind die Beseitigung vermeidbarer Krankheiten, die Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie Malaria und Masern sowie die Überwindung von Armut für Hunderte Millionen Menschen.