Elton wird zum Schauspieler: Moderator übernimmt Rolle in "Zurück in die Zukunft"

Hamburg - Elton (55) wird Ende Juli an zwei Abenden als gefürchteter Schulleiter Gerald Strickland im Musical "Zurück in die Zukunft" in Hamburg auf der Bühne stehen.

Elton (55) wagt sich erstmals auf die Bühne eines Musicals. © Georg Wendt/dpa

Schon bei der Premiere habe ihn die mitreißende und energiegeladene Umsetzung des Kultfilms aus den 1980er Jahren begeistert, sagte Elton laut Mitteilung von Stage Entertainment in Hamburg.

"Jetzt selbst auf der Bühne zu stehen – und dann auch noch als Strickland – ist schon etwas Besonderes. Das wird auf jeden Fall ein spannender und unvergesslicher Ausflug nach Hill Valley für mich."

Elton wird am 29. und 30. Juli in dem Musical im Operettenhaus an der Reeperbahn auftreten.

Das Musical orientiert sich stark an der Science-Fiction-Komödie, bietet aber auch neue, witzige Ideen. Erzählt wird die Geschichte des Teenagers Marty McFly (Raphael Groß).

Sein bester Freund Doc Brown (Jan Kersjes) schickt ihn versehentlich in einem DeLorean auf Zeitreise, Marty findet sich auf einmal im Jahr 1955 wieder.