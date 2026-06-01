Nach HIV- und Krebs-Schock: So geht es "Lindenstraße"-Star Georg Uecker

Köln - Rund sechs Jahre war Georg Uecker (63) nach dem Aus der ikonischen "Lindenstraße" von der Bildfläche verschwunden - bis jetzt! Das hatte auch mit seinem phasenweise extrem schlechten Gesundheitszustand zu tun, dem der Serienstar schon vor Jahren den Kampf angesagt hat.

Bis 2020 war Georg Uecker (4.v.r.) als Dr. Carsten Flöter in der "Lindenstraße" zu sehen. © Jörg Carstensen/dpa

Kaum hatte die "Lindenstraße" die TV-Mattscheibe verlassen, wurde es auch um "Dr. Carsten Flöter" deutlich ruhiger.

Ausschlaggebend dafür: seine Krankheiten HIV und Krebs!

Jetzt hat der 63-Jährige im Interview mit BILD verraten, wie es ihm nach all den Jahren inzwischen gehe. "Mir geht es sehr gut. Ich bin ein zähes Luder", erklärt er selbstbewusst.

Nach der Absetzung der "Lindenstraße" habe es für ihn "eine kleine Pause" gegeben, hält er fest. "Die Theater- und Lese-Tour, die auf meiner Autobiografie 'Ich mach dann mal weiter' basiert, ging aber weiter."

Bereits damals machte der Schauspieler keinen Hehl aus seiner Gesundheit. "Ich lag im Krankenhaus mit der Diagnose Lymphdrüsenkrebs und HIV. Alles auf einmal. Ich bin durch die Hölle gegangen"