Emily Ratajkowski über ihre Bisexualität: "Warte darauf, dass die Richtige kommt"

Los Angeles - Knutscherei mit Hottie Harry Styles (29), heiße Dates mit Pete Davidson (29), intime Schnappschüsse mit Komiker Eric André: Emily Ratajkowski (31) ist ein absoluter Männermagnet. Doch ist es das, was das Model wirklich will? In einem Interview gab die brünette Schönheit nun kund, dass sie sich eine Beziehung mit einer Frau wünscht!