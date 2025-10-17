Neue Liebe nach 19 Jahren? Die neue Frau an Eminems Seite

Detroit (USA) - Mit rund 416 Millionen verkauften Tonträgern zählt Eminem (52) zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten! Doch so groß der Erfolg seiner Karriere auch ist, so turbulent verlief oft sein Privatleben. Satte 19 Jahre lang soll der Rapper Single gewesen sein - doch nun scheint es eine neue Frau an der Seite des "Lose Yourself"-Interpreten zu geben.

Eminem (52) gilt für viele als größter Rapper aller Zeiten. © Theo Wargo/Getty Images via AFP

Die Liebe scheint sich über die Jahre entwickelt zu haben, denn die mutmaßliche neue Flamme des Musikers begleitet ihn schon länger durchs Leben: Laut dem US-Promiportal TMZ soll der 52-Jährige Katrina Malota daten - eine Stylistin und Make-up-Künstlerin, die schon oft mit Eminem zusammen gearbeitet hat.

Malota wohnt in Detroit - jene Großstadt im Norden der USA, in der auch der Rapper berühmtermaßen seit seinem 12. Lebensjahr aufgewachsen ist und die einen großen Einfluss auf seine musikalische Laufbahn hatte.

Die Stylistin soll seit vielen Jahren für die Haar- und Körperpflege von Marshall Bruce Mathers III, wie Eminem mit bürgerlichem Namen heißt, bei Musikvideos und Fotoshootings zuständig gewesen sein. Auch für Musik-Größen wie 50 Cent (50), Snoop Dogg (53) und Robin Thicke (48) arbeitete Malota schon.

Für Eminem wäre es indes die erste (öffentlich bekannte) Beziehung seit fast zwei Jahrzehnten! Zweimal war er mit seiner Jugendliebe Kimberly Anne Scott verheiratet, verarbeitete ihre On-Off-Beziehung in mehreren Songs.