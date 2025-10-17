Neue Liebe nach 19 Jahren? Die neue Frau an Eminems Seite
Detroit (USA) - Mit rund 416 Millionen verkauften Tonträgern zählt Eminem (52) zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten! Doch so groß der Erfolg seiner Karriere auch ist, so turbulent verlief oft sein Privatleben. Satte 19 Jahre lang soll der Rapper Single gewesen sein - doch nun scheint es eine neue Frau an der Seite des "Lose Yourself"-Interpreten zu geben.
Die Liebe scheint sich über die Jahre entwickelt zu haben, denn die mutmaßliche neue Flamme des Musikers begleitet ihn schon länger durchs Leben: Laut dem US-Promiportal TMZ soll der 52-Jährige Katrina Malota daten - eine Stylistin und Make-up-Künstlerin, die schon oft mit Eminem zusammen gearbeitet hat.
Malota wohnt in Detroit - jene Großstadt im Norden der USA, in der auch der Rapper berühmtermaßen seit seinem 12. Lebensjahr aufgewachsen ist und die einen großen Einfluss auf seine musikalische Laufbahn hatte.
Die Stylistin soll seit vielen Jahren für die Haar- und Körperpflege von Marshall Bruce Mathers III, wie Eminem mit bürgerlichem Namen heißt, bei Musikvideos und Fotoshootings zuständig gewesen sein. Auch für Musik-Größen wie 50 Cent (50), Snoop Dogg (53) und Robin Thicke (48) arbeitete Malota schon.
Für Eminem wäre es indes die erste (öffentlich bekannte) Beziehung seit fast zwei Jahrzehnten! Zweimal war er mit seiner Jugendliebe Kimberly Anne Scott verheiratet, verarbeitete ihre On-Off-Beziehung in mehreren Songs.
Hat Eminem seinen Töchtern Katrina Malota schon vorgestellt?
Zuletzt waren die beiden Anfang 2006 ein Paar, doch ihre zweite Ehe scheiterte nach nur drei Monaten. Die Scheidung war wenige Monate später offiziell.
Ihre gemeinsame Tochter Hailie Jade Scott (29) hatte bereits 1995 das Licht der Welt erblickt - und Eminem in diesem Jahr zum ersten Mal zum Großvater gemacht. Enkel Nummer zwei folgt bald, dann auch Adoptivtochter Alaina Scott (32) verkündete vor Kurzem ihre Schwangerschaft.
Ob er seinen Töchtern seine neue Partnerin schon vorgestellt hat, ist nicht bekannt. Auch wie lange Eminem und Malota bereits daten, weiß man nicht. Die beiden haben sich noch nicht öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert.
Titelfoto: Montage: Facebook/Katrina Malota, THEO WARGO/GETTY IMAGES VIA AFP