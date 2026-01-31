Emma Fernlund gerät ins Schwärmen: "Man taucht in eine andere Welt ein"
Hamburg/Miami - Emma Fernlund (25) gibt ein "Life-Update" aus Miami und erzählte, warum sie am liebsten gar nicht wieder weg möchte.
Schon seit einigen Wochen ist der Reality-Star in Miami unterwegs und wenn es nach ihr geht, soll das auch so bleiben.
Die 25-Jährige meldete sich bei ihren Followern auf Instagram und plauderte aus dem Nähkästchen, wie sie das Leben in Miami so wahrnehme.
Gleich zu Beginn machte sie deutlich, dass Geld hier keine Rolle spielen würde. "Es ist so heftig in was für einer anderen Welt man hier eintaucht und mit was für Leuten man umgeben ist", so die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin
Egal wo und mit wem sie unterwegs sei, Geld wäre nicht relevant. "Ich finde es einfach verrückt, wie die Dimensionen hier sind", sagte der Reality-Star.
Außerdem wären in Miami alle Leute "cool drauf" und Männer würden einen nicht belästigen: "Die wollen einfach nur hübsche Frauen um sich herum haben und zusammen Party machen."
Das Motto der Männer in Miami gegenüber Frauen sei: "Du musst nichts machen, außer Spaß zu haben und gut auszusehen."
Emma Fernlund ist von Miami inspiriert
Der Reality-Star bekäme tagtäglich viele Nachrichten von ihrer Community, dass ihr Miami gut stehen und sie "glowen" würde.
"Ich sehe es auch so und ich finde es krass. Vielleicht ist es einfach die Energie hier, aber ich lieb's", erklärte die frühere "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin.
Was diese Stadt so besonders mache, wäre diese bestimmte Energie dort. Miami würde die 25-Jährige inspirieren neue Dinge auszuprobieren. "Man ist hier einfach motiviert noch mehr aus sich zu machen und so etwas liebe ich einfach."
Ursprünglich hatte die 25-Jährige geplant nur für einen Monat in Miami zu sein, aber es gefalle ihr so gut, dass sie doch länger bleiben möchte.
"Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mindestens noch einen Monat dranhänge und mal schauen, wo mich das ganze hinführen wird", zog sie ihr Fazit.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/emmashealth (2)