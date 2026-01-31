Emma Fernlund gerät ins Schwärmen: "Man taucht in eine andere Welt ein"

Hamburg/Miami - Emma Fernlund (25) gibt ein "Life-Update" aus Miami und erzählte, warum sie am liebsten gar nicht wieder weg möchte.

Emma Fernlund (25) fühlt sich wohl in Miami. © Screenshot/Instagram/emmashealth

Schon seit einigen Wochen ist der Reality-Star in Miami unterwegs und wenn es nach ihr geht, soll das auch so bleiben.

Die 25-Jährige meldete sich bei ihren Followern auf Instagram und plauderte aus dem Nähkästchen, wie sie das Leben in Miami so wahrnehme.

Gleich zu Beginn machte sie deutlich, dass Geld hier keine Rolle spielen würde. "Es ist so heftig in was für einer anderen Welt man hier eintaucht und mit was für Leuten man umgeben ist", so die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin

Egal wo und mit wem sie unterwegs sei, Geld wäre nicht relevant. "Ich finde es einfach verrückt, wie die Dimensionen hier sind", sagte der Reality-Star.

Außerdem wären in Miami alle Leute "cool drauf" und Männer würden einen nicht belästigen: "Die wollen einfach nur hübsche Frauen um sich herum haben und zusammen Party machen."

Das Motto der Männer in Miami gegenüber Frauen sei: "Du musst nichts machen, außer Spaß zu haben und gut auszusehen."