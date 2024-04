Emma Stone will anders angesprochen werden: So heißt die Schauspielerin wirklich!

Los Angeles - Jeder kennt den Star aus dem Filmhit "La La Land" (2017) unter Emma Stone. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter hat die 35-Jährige nun enthüllt, dass sie eigentlich anders heißt!

"Dann bin ich vor ein paar Jahren einfach ausgeflippt. Aus irgendeinem Grund sagte ich mir: 'Ich kann das nicht mehr machen. Nennt mich einfach Emily'", so die Schauspielerin und Mutter .

Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

"Als ich aufwuchs, war ich superblond und mein richtiger Name ist Emily, aber wegen Baby Spice wollte ich Emma heißen. [...] Ich bin in der zweiten Klasse am ersten Tag zur Lehrerin gegangen und habe sie gebeten, mich Emma zu nennen", verriet der Hollywood-Star.

Die Regeln der Schauspielgewerkschaft besagen laut US-Medienberichten, dass kein Mitglied denselben beruflichen Namen wie ein anderes Mitglied haben darf. Aus diesem Grund mussten viele Künstler andere Namen annehmen, wenn ihre Geburtsnamen vergeben waren.

Leute, mit denen sie arbeitet oder die sie schon länger kennen, würden Stone bereits mit ihrem Geburtsnamen ansprechen.