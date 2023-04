Emma Watsons Alkoholbeichte: Ihr Vater ließ sie als Kind Wein trinken!

Schon als Kind gab's für Schauspielerin Emma Watson (33) zum Mittagessen Wein. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

In letzter Zeit wurde es ruhig um Emma Watson: Auf der Leinwand war die schöne Britin vor inzwischen vier Jahren in dem Historiendrama "Little Women" zuletzt zu sehen und auch im Netz hatte der Hollywoodstar in den vergangenen Monaten eine kleine Pause eingelegt. Bis jetzt!



Bei Instagram meldete sich Emma nun mit einem ausführlichen Update aus ihrem Leben zurück und verkündete stolz: "Ich habe surfen gelernt (schlecht), ich war reiten (das lief besser), ich habe Therapie gemacht!"

Doch das ist noch nicht alles: Die 33-Jährige machte ihre Follower auch auf ein neues Projekt aufmerksam, das sie gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Alex Watson (30) ins Leben gerufen hat: Das Geschwister-Paar hat seinen eigenen Premium-Gin auf den Markt gebracht!



Nicht die einzige Überraschung für ihre Fans: Denn der ehemalige Kinderstar gestand im Zuge dessen, bereits in sehr jungen Jahren an den Umgang mit Alkohol gewöhnt gewesen zu sein.