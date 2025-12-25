Emmy Russ an Weihnachten alleine: "Schon lange nicht mehr mit der Familie gefeiert"
Hamburg/Phuket - Aktuell befindet sich Emmy Russ (26) im thailändischen Phuket. Von Weihnachtsstimmung ist dort wohl nicht sehr viel zu spüren. Das scheint die Influencerin allerdings nicht besonders zu stören.
Als ein Fan in einer Fragerunde auf Instagram von der 26-Jährigen wissen möchte, wie sie Weihnachten feiere, gibt Russ ein Geständnis ab: "Auch dieses Jahr werde ich mein Weihnachten alleine verbringen", beichtet sie.
Das scheint jedoch nichts Neues für die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin zu sein. "Aber es war nicht anders die letzten Jahre. Da war ich zwar mit meinem Partner. Aber ich habe schon ganz lange nicht mehr mit der Familie gefeiert."
Emotional wird die Reality-Queen deshalb aber nicht. "Das ist auch in Ordnung so. Ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Und dementsprechend nehme ich Feiertage gar nicht mehr so krass ernst - außer meinen Geburtstag", stellt sie klar.
Während Heiligabend und die Feiertage für viele Familien zur schönsten Zeit des Jahres zählen, steht Russ diesen Tagen eher neutral gegenüber. Schließlich verbringt die 26-Jährige Weihnachten nicht nur alleine - auch das Datum für die Feierlichkeiten ist ein anderes.
"Heute, morgen, übermorgen sind für mich stinknormale Tage", erzählt Russ weiter.
Emmy Russ feiert Weihnachten erst am 31. Dezember
"Das war mein ganzes Leben lang schon so." Vor allem zu Schulzeiten konnte Russ beim Thema Weihnachten oft nicht mitreden. "Wenn die in der Gruppe immer gefragt haben: Was habt ihr alle geschenkt bekommen? Konnte ich nie was sagen, weil es bei mir immer erst am 31. Dezember stattgefunden hat", erklärt die Influencerin weiter.
Weihnachten am 31. Dezember? In einigen russischen Familien gibt es die Geschenke tatsächlich erst am letzten Tag des Jahres - so auch bei Russ, die aufgrund ihrer russischen Wurzeln mit der Tradition am 31. Dezember groß geworden ist.
"Und da haben wir Geschenke ausgepackt, Silvester gefeiert, leckeres Essen gemacht. Und das ist auch gut so", zeigt sich die Influencerin schließlich zufrieden.
