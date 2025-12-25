Emmy Russ an Weihnachten alleine: "Schon lange nicht mehr mit der Familie gefeiert"

Hamburg/Phuket - Aktuell befindet sich Emmy Russ (26) im thailändischen Phuket. Von Weihnachtsstimmung ist dort wohl nicht sehr viel zu spüren. Das scheint die Influencerin allerdings nicht besonders zu stören.

Emmy Russ (26) erklärt in ihrer Instagram-Story, dass sie Weihnachten alleine verbringt. © Screenshot Instagram/emmyruss

Als ein Fan in einer Fragerunde auf Instagram von der 26-Jährigen wissen möchte, wie sie Weihnachten feiere, gibt Russ ein Geständnis ab: "Auch dieses Jahr werde ich mein Weihnachten alleine verbringen", beichtet sie.

Das scheint jedoch nichts Neues für die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin zu sein. "Aber es war nicht anders die letzten Jahre. Da war ich zwar mit meinem Partner. Aber ich habe schon ganz lange nicht mehr mit der Familie gefeiert."

Emotional wird die Reality-Queen deshalb aber nicht. "Das ist auch in Ordnung so. Ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Und dementsprechend nehme ich Feiertage gar nicht mehr so krass ernst - außer meinen Geburtstag", stellt sie klar.

Während Heiligabend und die Feiertage für viele Familien zur schönsten Zeit des Jahres zählen, steht Russ diesen Tagen eher neutral gegenüber. Schließlich verbringt die 26-Jährige Weihnachten nicht nur alleine - auch das Datum für die Feierlichkeiten ist ein anderes.

"Heute, morgen, übermorgen sind für mich stinknormale Tage", erzählt Russ weiter.