Enthüllungen bei "Couple Challenge": Emmy Russ und Ariel vom selben Mann verarscht?
Winterberg - Großer Gesprächsbedarf bei "Couple Challenge" zwischen Emmy Russ (26) und Ariel (21). Und es geht mal wieder um einen Mann. Wie die Reality-TV-Damen die Liebesmasche von Kevin Njie (29) aufdecken.
Eigentlich wollte Emmy im Gespräch mit Chika einfach nur erzählen, wie verliebt sie während eines Techtelmechtels mit "To hot to handle"-Teilnehmer Kevin Njie war.
Stolz zeigt sie sogar ihr Tattoo am Unterarm, was sie sich in einem gemeinsamen Urlaub mit dem 29-Jährigen damals stechen ließ, als ihrer Gesprächspartnerin alles aus dem Gesicht fällt.
"Da war schon jemand, die von dem erzählt hat", sagte die Frau von Kandidatin Carina (25) leise. Emmy geschockt: "Ariel? Nicht dein Ernst? Das muss ich jetzt wissen!"
Kurz darauf kommt im direkten Gespräch mit Mitstreiterin Ariel schließlich alles raus. Bei "AYTO" habe man sich über sein Tattoo unterhalten, erzählt die 21-Jährige. "Er hat gesagt, das hab’ ich mit Emmy gemacht, im Urlaub. Und dann er so: Ja, ich hatte kurz was mit ihr im Urlaub. Sie war dann aber toxisch", plauderte sie aus.
Emmy Russ kann es kaum glauben und packt die mutmaßlich wahre Geschichte aus.
Die Liebesmasche des Kevin Njie
Kevin Njie bezeichnete Emmy Russ offenbar als toxisch
"Ich war toxisch?", fragt sie ungläubig und erzählt: Sie und Kevin hätten damals jeden Tag miteinander verbracht, er habe nach Madrid ziehen wollen, und als sie im Krankenhaus lag, sei er mit einem riesigen Rosenstrauß und einem großen Teddybären zu ihr gekommen.
"Du bist die perfekte Frau, es ist aber der falsche Zeitpunkt", habe er gesagt.
Ariel muss sich das Lachen verkneifen, weil auch sie es kaum fassen kann. Große Sprachlosigkeit bestimmt das Gespräch, bis Ariel zugibt: "Er hat zu mir exakt dasselbe gesagt."
Zudem hätte der Ex-Partner von Emely Hüffer (29) auch Ariel zwei große Blumensträuße inklusive Teddybär als Mitbringsel besorgt und gesagt, dass er zu ihr nach Basel in die Schweiz ziehen wolle.
Der Reality-Star scheint offenbar immer die gleiche Dating-Masche abzuziehen. Für Emmy einfach nur peinlich, wie sie in einem Kommentar unter dem Video, das auf Instagram online ist, kommentierte. Den Übeltäter direkt verlinkt hat die Wahlspanierin natürlich auch.
Das ganze Gespräch gibt es in der neue Doppelfolge "Couple Challenge" ab sofort auf RTL+ zu sehen. Am 4. Februar wird sie zudem bei RTLZWEI ausgestrahlt.
Titelfoto: RTLZWEI