Enthüllungen bei "Couple Challenge": Emmy Russ und Ariel vom selben Mann verarscht?

Winterberg - Großer Gesprächsbedarf bei " Couple Challenge " zwischen Emmy Russ (26) und Ariel (21). Und es geht mal wieder um einen Mann. Wie die Reality-TV-Damen die Liebesmasche von Kevin Njie (29) aufdecken.

Emmy Russ (26) kann es im Gespräch mit Ariel nicht glauben, dass Kevin Njie (29) bei jeder Frau dasselbe abzieht. © RTLZWEI

Eigentlich wollte Emmy im Gespräch mit Chika einfach nur erzählen, wie verliebt sie während eines Techtelmechtels mit "To hot to handle"-Teilnehmer Kevin Njie war.

Stolz zeigt sie sogar ihr Tattoo am Unterarm, was sie sich in einem gemeinsamen Urlaub mit dem 29-Jährigen damals stechen ließ, als ihrer Gesprächspartnerin alles aus dem Gesicht fällt.

"Da war schon jemand, die von dem erzählt hat", sagte die Frau von Kandidatin Carina (25) leise. Emmy geschockt: "Ariel? Nicht dein Ernst? Das muss ich jetzt wissen!"

Kurz darauf kommt im direkten Gespräch mit Mitstreiterin Ariel schließlich alles raus. Bei "AYTO" habe man sich über sein Tattoo unterhalten, erzählt die 21-Jährige. "Er hat gesagt, das hab’ ich mit Emmy gemacht, im Urlaub. Und dann er so: Ja, ich hatte kurz was mit ihr im Urlaub. Sie war dann aber toxisch", plauderte sie aus.

Emmy Russ kann es kaum glauben und packt die mutmaßlich wahre Geschichte aus.