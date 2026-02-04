Nach "Kennenlernphase" mit Aleks Petrovic: Emmy Russ erhebt heftige Vorwürfe

Hamburg/Madrid - Alles aus zwischen Emmy Russ (26) und Aleks Petrovic (34)! Von der Reality-Queen kommen jetzt zudem heftige Vorwürfe.

Emmy Russ (26) zofft sich öffentlich mit Aleks Petrovic (34). © Instagram/emmyruss

Zwischen den Reality-Stars ist ein turbulenter Rosenkrieg ausgebrochen - und das, obwohl sie eigentlich gar nicht richtig zusammen, sondern nur in einer "Kennenlernphase" waren. Los ging es damit, dass Emmy sich von ihrer besten Freundin und Aleks hintergangen fühlte. Die beiden hätten sich hinter ihrem Rücken getroffen, so die 26-Jährige.

Ihre Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Wahl-Spanierin veröffentlichte Bilder von einem Dinner in Düsseldorf, ähnliche Fotos tauchten bei Reality-Star Christos Manazidis (39) auf - also ausgerechnet dem Erzfeind von Aleks.

Der "maskuline Mann" ließ das natürlich nicht einfach auf sich sitzen, schoss gegen seine erloschene Flamme und nahm in einem Instagram-Reel Stellung zu den Vorwürfen mit der besten Freundin von Emmy.

Die sei nämlich Immobilien-Maklerin und habe ihm eine Villa vermittelt. Bei dem Kontakt sei es ausschließlich um dieses Thema gegangen. Außerdem zeigte er zensierte Bilder einer betrunkenen Frau, die er als "billig" bezeichnete. Es bedurfte keiner großen Fantasie, um zu erschließen, dass es sich dabei wohl um Emmy handeln soll.

Natürlich reagierte Emmy, bezeichnete diese Bilder als "rechtlichen Griff in die Tonne". Daher werde sie jetzt gewisse Dinge veröffentlichen. Und die haben es in sich.