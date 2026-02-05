Schlammschlacht zwischen Emmy Russ und Aleks Petrovic eskaliert!
Madrid/Dubai - Aleks Petrovic (34) hat auf die schweren Vorwürfe von Emmy Russ (26) reagiert und kündigt strafrechtliche Konsequenzen an. Die Reality-Queen legte derweil noch nach.
Während Aleks und Emmy in der aktuellen Staffel der "Couple Challenge" turtelnd zu sehen sind, tobt in den sozialen Medien eine waschechte Schlammschlacht zwischen den Reality-Stars.
Nachdem die 26-Jährige schwere Vorwürfe gegen den "maskulinen Mann" erhoben hat, ließ die Reaktion des Dubai-Auswanderers nicht lange auf sich warten. In einem Instagram-Reel nahm er Stellung und schoss zurück.
"Leute, ich werde mich jetzt zum allerletzten Mal dazu äußern, weil das sind schwerwiegende Vorwürfe, die von mir strafrechtlich verfolgt werden", kündigt der 34-Jährige an.
"Es gibt viele Opfer, die sowas tagtäglich erleben und denen wird die Stimme geraubt, wenn Menschen wie eine Emmy oder Elmira, wie sie auch wirklich mit bürgerlichem Namen heißt, alles Mögliche daran setzen, mich systematisch kaputtzumachen, weil ihr Ego gekränkt ist und sie die größte Narzisstin ever ist", so Aleks.
Er habe sie nie begrapscht, nie zum Geschlechtsverkehr überreden wollen und übergriffig sei er sowieso nicht gewesen. "Also das ist erstunken und erlogen", sagt er.
Emmy Russ will Sprachaufnahmen von Aleks Petrovic veröffentlichen
Sie sei eine "dreiste Lügnerin", deren "wahres Gesicht" man auch bei der "Couple Challenge" gesehen habe.
"Du hast Bodyshaming betrieben, du hast Mobbing betrieben, zusammen mit einer Ariel", wirft er seiner Verflossenen vor. Er habe versucht, auf Emmy einzureden, als sie "extremes Mobbing" betrieben habe, während Sophie "aus tiefstem Herzen geweint hat".
Für die üble Aktion entschuldigte sich die Wahl-Spanierin inzwischen. Und kündigte an, Sprachaufnahmen zu veröffentlichen, in denen Aleks "schwule Menschen aufs Schlimmste beleidigt".
Damit dürfte dann die nächste Runde eingeläutet sein.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/emmyruss/aleks_petrovic