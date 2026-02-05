Schlammschlacht zwischen Emmy Russ und Aleks Petrovic eskaliert!

Madrid/Dubai - Aleks Petrovic (34) hat auf die schweren Vorwürfe von Emmy Russ (26) reagiert und kündigt strafrechtliche Konsequenzen an. Die Reality-Queen legte derweil noch nach.

Aleks Petrovic (34) weist Emmy Russ' Vorwürfe entschieden zurück. © Bildmontage: Instagram/aleks_petrovic

Während Aleks und Emmy in der aktuellen Staffel der "Couple Challenge" turtelnd zu sehen sind, tobt in den sozialen Medien eine waschechte Schlammschlacht zwischen den Reality-Stars.

Nachdem die 26-Jährige schwere Vorwürfe gegen den "maskulinen Mann" erhoben hat, ließ die Reaktion des Dubai-Auswanderers nicht lange auf sich warten. In einem Instagram-Reel nahm er Stellung und schoss zurück.

"Leute, ich werde mich jetzt zum allerletzten Mal dazu äußern, weil das sind schwerwiegende Vorwürfe, die von mir strafrechtlich verfolgt werden", kündigt der 34-Jährige an.

"Es gibt viele Opfer, die sowas tagtäglich erleben und denen wird die Stimme geraubt, wenn Menschen wie eine Emmy oder Elmira, wie sie auch wirklich mit bürgerlichem Namen heißt, alles Mögliche daran setzen, mich systematisch kaputtzumachen, weil ihr Ego gekränkt ist und sie die größte Narzisstin ever ist", so Aleks.

Er habe sie nie begrapscht, nie zum Geschlechtsverkehr überreden wollen und übergriffig sei er sowieso nicht gewesen. "Also das ist erstunken und erlogen", sagt er.