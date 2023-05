Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars": "Männer wollen mich immer nur bumsen"

Emmy Russ (23) geizt nicht mit ihren Reizen. © Screenshot/Instagram Emmy Russ

Nun bringt die Krawallbeauty erneut das Blut ihrer männlichen Mit-Kandidaten in Wallungen - am Mittwoch strandete sie auf der Promi-Insel in Thailand bei "Kampf der Realitystars."



"Das ist doch Emmy", freuten sich die anderen Sala-Bewohner, als sie die Blondine bereits von Weitem im knallpinken Bikini angeschippert kommen sahen.

Die machte in ihrer Selbstvorstellung auch gleich eine klare Ansage. Denn eins passt ihr an der Show so gar nicht: "Das Problem ist, man muss hier so ein bisschen Teamplayer sein. Ich bin gar nicht Teamplayer. Ich hasse Menschen!"

Gleichzeitig gab Emmy zu verstehen, dass ihr vor allem eine Person am Herzen liegt: Sie selbst. "Ich bin egoistisch, ich bin scheiße und ich bin faul", beschrieb sie ihre Qualitäten.

Ob sie damit bei "Kampf der Realitystars" richtig ist? Schließlich ist sie dort auf die anderen Kandidaten angewiesen. Denn in der "Stunde der Wahrheit" entscheiden die Sala-Bewohner, wen sie von der Insel kicken.