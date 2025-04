Emmy Russ erlebt Blackout aus nächster Nähe: "Als würde die Welt untergehen"

Hamburg/Madrid - Am Montag wurden weite Teile Spaniens und Portugals durch einen massiven Stromausfall lahmgelegt . Trash-TV-Star Emmy Russ (25) erlebte den Blackout in Madrid aus nächster Nähe mit.

Trash-TV-Star Emmy Russ (25) hat den massiven Stromausfall in Portugal und Spanien aus nächster Nähe miterlebt. Sie berichtete von Chaos auf den Straßen. © Fotomontage: Instagram/emmyruss

Die wenigen Momente, in denen die Blondine mal eine Verbindung zum Internet herstellen konnte, nutzte sie, um ihre Fans auf Instagram über die Entwicklungen in der spanischen Hauptstadt auf dem Laufenden zu halten.

So schrieb die gebürtige Hamburgerin, dass ab 12.30 Uhr Ausnahmezustand geherrscht habe. Alle Läden hätten dichtgemacht und der Verkehr sei komplett durchgedreht. "Hunderte Unfälle, weil nichts funktioniert und alle fahren, wie sie wollen. Ich habe so etwas in meinem gesamten Leben noch nicht gesehen."

Als sie durch die Straßen Madrids gefahren sei, habe sie viele aufgewühlte Menschen gesehen. "Alle mit Handys in der Hand, verzweifelt, weil sie niemanden erreichen konnten. Als würde die Welt untergehen. Eine Stille, die man nicht in Worte fassen kann", verdeutlichte Emmy.

Sie selbst habe noch Glück gehabt, betonte die ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin: Der Strom sei ausgefallen, nur wenige Sekunden bevor sie einen Fahrstuhl betreten wollte. "Ich hätte Stunden da drin verharren müssen", unterstrich das TV-Sternchen.