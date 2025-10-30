Emmy Russ provoziert Halloween-Fans: "Ich bin da irgendwie zu ladyhaft für"
Hamburg/Madrid (Spanien) - Am Freitag ziehen verkleidete Kinder durch die Straßen, auch Erwachsene feiern kostümiert Halloween-Partys. Reality-Queen Emmy Russ (26) findet das eher peinlich.
Dass die 26-Jährige gern provoziert, ist allseits bekannt. Und auch zum Gruselfest gibt's von der Wahl-Spanierin eher Saures als Süßes.
"Jetzt kommt eine unpopuläre Meinung von mir, und ganz viele Ulrikes und Mareikes und Hans-Peter Jürgens werden wahrscheinlich auch rumheulen", kündigte sie in ihrer Instagram-Story an.
"Ich finde das ganz schrecklich, wenn erwachsene Menschen sich verkleiden an Halloween. So richtig mit Augenfarben ändern, Blut und dann hier vielleicht so ein Messer rein und raus", so Russ.
Sie würde sich da nicht ernst genommen fühlen, wenn sie irgendwo verkleidet auftauchen würde. "Mir wäre das kontinuierlich, bis ich mich wieder umziehen würde, peinlich sein. Ich weiß nicht, warum", erklärt das Reality-TV-Sternchen.
"Ich bin auch kein Mensch für Grimassen und sowas. Ich bin da irgendwie zu ladyhaft", so die Krawallnudel, die hämischen Kommentaren gleich den Wind aus den Segeln nehmen will.
"Jetzt kommen die ganzen Menschen mit irgendwelchen Sachen, wo ich wahrscheinlich irgendwo was gemacht habe, was nicht so ladylhaft war", sagt sie.
Emmy Russ: "Ich mache mich einfach übertrieben hübsch und geil"
Sie hat allerdings ihre ganz eigene Form der Kostümierung für sich entdeckt. "Ich mache mich einfach übertrieben hübsch und geil, und das muss man auch mal, glaube ich, irgendwie erst mal schaffen. So auszusehen, wie ich aussehe. Das ist ja auch irgendwo ein Kostüm. Könnte man noch gelten lassen, oder nicht?", fragte sie ihre Follower.
Immerhin war die 26-Jährige nicht schon immer der Halloween-Grinch und nimmt den Nachwuchs aus ihrer Kritik. "Als Kind habe ich mich auch verkleidet und ganz viel Spaß an diesen Tagen gehabt. Das ist alles ganz toll, wenn Kinder das machen", so Russ.
Vielleicht traut sich am Freitag ja dann doch jemand, bei ihr zu klingeln.
Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Instagram/emmyruss