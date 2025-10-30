Emmy Russ provoziert Halloween-Fans: "Ich bin da irgendwie zu ladyhaft für"

Hamburg/Madrid (Spanien) - Am Freitag ziehen verkleidete Kinder durch die Straßen, auch Erwachsene feiern kostümiert Halloween-Partys. Reality-Queen Emmy Russ (26) findet das eher peinlich.

Emmy Russ (26) findet es schrecklich, wenn Erwachsene sich verkleiden. © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Instagram/emmyruss

Dass die 26-Jährige gern provoziert, ist allseits bekannt. Und auch zum Gruselfest gibt's von der Wahl-Spanierin eher Saures als Süßes.

"Jetzt kommt eine unpopuläre Meinung von mir, und ganz viele Ulrikes und Mareikes und Hans-Peter Jürgens werden wahrscheinlich auch rumheulen", kündigte sie in ihrer Instagram-Story an.

"Ich finde das ganz schrecklich, wenn erwachsene Menschen sich verkleiden an Halloween. So richtig mit Augenfarben ändern, Blut und dann hier vielleicht so ein Messer rein und raus", so Russ.

Sie würde sich da nicht ernst genommen fühlen, wenn sie irgendwo verkleidet auftauchen würde. "Mir wäre das kontinuierlich, bis ich mich wieder umziehen würde, peinlich sein. Ich weiß nicht, warum", erklärt das Reality-TV-Sternchen.

"Ich bin auch kein Mensch für Grimassen und sowas. Ich bin da irgendwie zu ladyhaft", so die Krawallnudel, die hämischen Kommentaren gleich den Wind aus den Segeln nehmen will.

"Jetzt kommen die ganzen Menschen mit irgendwelchen Sachen, wo ich wahrscheinlich irgendwo was gemacht habe, was nicht so ladylhaft war", sagt sie.