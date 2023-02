Emmy Russ über Video von Ex-Freund: "Weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll"

Emmy Russ (23) posiert im knappen Bikini in Dubai. © Screenshot/Instagram/emmyruss

Emmy ist wieder auf OnlyFans zu finden! Wie heiß es auf der Bezahl-Plattform wohl werden wird?

Die 23-Jährige sei jetzt gerade richtig motiviert, erklärte sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story. Das lässt auf jeden Fall auf den ein oder anderen tiefen Einblick hoffen.

Immerhin zeigt sich die Wahlspanierin in der Vergangenheit schon auf Instagram alles andere als bedeckt. "THE ONE AND ONLY IS BACK 🔐🔥", heißt es nun in ihrer OF-Profilbeschreibung. Blechen müssen ihre Fans stolze 22 Dollar pro Monat.

Ob der Schritt für bezahlten Content wohl mit der Trennung von Christian Jerez zusammenhängt?

Allerdings ließ sie sich auch während der Beziehung nicht lumpen und versorgte ihre Fans mit sexy Bikini-Bildern, wenn auch nicht in der Menge, wie sie es zuvor gewohnt waren. Oder will sie ihrem Ex mit diesem Schritt vielleicht eins auswischen?

Der hat sich nur wenige Tage nach ihrer Trennung offenbar einen Poledance gegönnt. Das ist aber noch nicht alles.