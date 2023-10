Emmy Russ unter Schock: Reality-TV-Star wird von Türsteher begrapscht

Hamburg/Madrid - Sie steht unter Schock! Reality-TV-Star Emmy Russ (24, unter anderem "Beauty & The Nerd" und " Temptation Island VIP ") wollte am Donnerstagabend eigentlich nur ein bisschen feiern gehen, doch der Abend endete mit einem Polizeieinsatz.

Reality-TV-Star Emmy Russ (24) berichtet über den Vorfall auf Instagram. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/emmyruss (2)

Wie die 24-Jährige auf Instagram in ihren Storys zeigte, war sie mit einer Freundin im Nachtleben von Madrid unterwegs. Zu feinster Techno-Musik zappelten sie ein bisschen ab und nippten an dem einen oder anderen alkoholischen Getränk - was noch eine Rolle spielen sollte.

"Ich wollte euch was erzählen", startete Emmy ihre Erzählungen der vergangenen Nacht. "Mir ist gestern wirklich was sehr Unschönes passiert und ich bereue auch sehr meine Reaktion, nicht in dem Moment gehandelt zu haben."

Denn da wusste sie bereits, dass es zu spät sei und sie wohl mit den Geschehnissen leben müsse. "Es ist wirklich ekelhaft."

Die gebürtige Hamburgerin war in einem beliebten Club unterwegs, doch dort habe sie nicht zum ersten Mal unschöne Erfahrungen mit Türstehern gehabt. "Aber das habe ich noch nie erlebt", berichtete sie. "Ich wurde beim Verlassen des Clubs von einem Türsteher sehr stark an meinen Brüsten begrapscht. Also wirklich mit Absicht und sehr stark", unterstrich sie noch einmal.

Ihre eigene Reaktion erschreckte sie allerdings im Nachhinein. "Ich stand in dem Moment unter Schock, weil ich absolut nicht reagiert habe oder konnte", gab die 24-Jährige zu und beichtete, dass sie auch ein wenig "intus" gehabt habe. "Ich war wirklich wie versteinert auf einmal."