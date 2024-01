Lebensgefahr! Emmy Russ wurde von zwei Affen gebissen

Zwei Affen vergehen sich an Emmy Russ (24). © Fotomontage: Screenshot/Instagram/emmyruss

Laut Emmy kam es am "Monkey Beach" zu dem mehr als unglücklichen Vorfall, erklärte sie am Montag auf Instagram. Ein Reel zeigt, was während ihres Ausfluges an den beliebten Strand geschah.

Im Emmy-typischen knappen pinken Bikini nähert sie sich einem der Tiere und streckt ihre Hand nach ihm aus.

Im nächsten Moment springt der Affe ihr an den Arm und beißt in den selbigen. Emmy kreischt. Ein zweiter Affe kommt hinzugeeilt und vergeht sich auch noch an ihrem Bein. Emmy schreit entsprechend noch mehr.

Das Ergebnis: Ein blauer Fleck und eine Bisswunde. Offenbar mit schwereren Konsequenzen, als man bei dem kurzen Clip und den Bildern ihrer Verletzungen erahnen mag. Weil es blutig war, habe sogar Lebensgefahr bestanden und sie müsse jetzt "alle paar Tage" ins Krankenhaus, so Emmy.

Ihren Aufenthalt in Thailand hatte sich die Reality-TV-Darstellerin wohl anders vorgestellt ...