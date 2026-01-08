Emmy Russ verteidigt Aleks und fühlt sich von Vanessa "erniedrigt"
Phuket - Jetzt reicht's ihr! Emmy Russ (26) hat sich auf ihrer Thailand-Reise klar und deutlich zu Vanessa Nwattu (25) und Alex Petrovic (34) geäußert.
"Ich war viel zu lange ruhig und nett und die Gute hat es sich zu gemütlich gemacht, weil sie scheinbar dachte, das wird für immer so bleiben. Nein, dieser Moment ist jetzt ganz kurz vorbei und ich werde jetzt auspacken", kündigte Emmy in ihrer Instagram-Story an.
Mit "die Gute" meinte sie Vanessa, die auf ihr Profil komme, in ihr "Zuhause", und dort "beleidigt, erniedrigt und schreit", so die 26-Jährige. Das werde sie nicht tolerieren.
Das Verhalten von Aleks bei "Temptation Island VIP" sei nicht zu rechtfertigen, das versuche sie auch gar nicht. "Ich war auch geschockt in vielen Momenten und Hinsichten, brauchen wir nicht drüber zu sprechen", so die Hamburgerin.
Sie möchte aber über das Verhalten von Vanessa nach dem Finale reden. Sie wäre nicht in der Lage, auch wenn es ihr größter Feind sei, eine Person dafür auszulachen, "wenn sie am Boden zerstört ist und weint".
"Ich finde, das überschreitet eine Grenze", so das Reality-TV-Sternchen. Aleks hatte Vanessa im Finale auf Knien um Vergebung gebeten.
Emmy Russ: "Andere Menschen würden daran kaputtgehen"
"Sie sagt ja jeden Tag, ich bin zerstört, es hat mich kaputtgemacht, es hat mich gebrochen. Aber dann jeden Tag sich selber drüber lustig zu machen und sich einen Witz draus zu machen ...", kritisiert die 26-Jährige.
Auslöser dieser Schimpftirade: Unter dem Post von Emmy, dass sie bei der "Couple Challenge" teilnehmen werde, verlinkte Vanessa andere Kandidaten und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Emmy verlinkte als Antwort Aleks, ebenso mit einem Herzchen. Die Reaktionen vieler User überwältigten die Reality-Queen.
"Ich wurde bis aufs Schlimmste beleidigt, dafür, dass ich dasselbe getan habe wie sie unter meinem eigenen Profil. Und das auch von Leuten aus der Öffentlichkeit. Und ich sage es so, wie es ist, andere Menschen würden sich davon gemobbt fühlen", so die Wahl-Spanierin.
Bei ihr würde es nicht funktionieren, weil sie dafür zu stark sei, "aber andere Menschen würden daran kaputtgehen", meint Emmy.
Ihr Fazit: "Das ist vollkommen krank und ihr solltet euch alle einweisen lassen."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/aleks_petrovic/instagram/emmyruss