Emmy Russ verteidigt Aleks und fühlt sich von Vanessa "erniedrigt"

Phuket - Jetzt reicht's ihr! Emmy Russ (26) hat sich auf ihrer Thailand-Reise klar und deutlich zu Vanessa Nwattu (25) und Alex Petrovic (34) geäußert.

Emmy Russ (26) sieht durch Vanessa Nwattu eine Grenze überschritten. © Instagram/emmyruss

"Ich war viel zu lange ruhig und nett und die Gute hat es sich zu gemütlich gemacht, weil sie scheinbar dachte, das wird für immer so bleiben. Nein, dieser Moment ist jetzt ganz kurz vorbei und ich werde jetzt auspacken", kündigte Emmy in ihrer Instagram-Story an.

Mit "die Gute" meinte sie Vanessa, die auf ihr Profil komme, in ihr "Zuhause", und dort "beleidigt, erniedrigt und schreit", so die 26-Jährige. Das werde sie nicht tolerieren.

Das Verhalten von Aleks bei "Temptation Island VIP" sei nicht zu rechtfertigen, das versuche sie auch gar nicht. "Ich war auch geschockt in vielen Momenten und Hinsichten, brauchen wir nicht drüber zu sprechen", so die Hamburgerin.

Sie möchte aber über das Verhalten von Vanessa nach dem Finale reden. Sie wäre nicht in der Lage, auch wenn es ihr größter Feind sei, eine Person dafür auszulachen, "wenn sie am Boden zerstört ist und weint".

"Ich finde, das überschreitet eine Grenze", so das Reality-TV-Sternchen. Aleks hatte Vanessa im Finale auf Knien um Vergebung gebeten.