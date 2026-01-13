Zoff eskaliert: Emmy Russ wirft Vanessa Rassismus vor

Phuket - Die Schlammschlacht zwischen Emmy Russ (26) und " Temptation Island VIP "-Kandidatin Vanessa Nwattu (25) geht in die nächste Runde. Jetzt wirft die 26-Jährige der Ex von Aleks Petrovic (34) Rassismus vor.

Emmy Russ (26, r.) schießt gegen "Temptation Island VIP"-Kandidatin Vanessa Nwattu (25, l.). © Bildmontage: Screenshots Instagram/vanessa.nwa, Instagram/emmyruss

"Ich frage mich, wann das endlich aufhört und Vanessa aufhört mich zu beleidigen und zu erniedrigen", so Russ in einem Statement auf Instagram. Der Zoff zwischen den beiden Reality-Queens spitzt sich immer weiter zu.

"Ich kann über vieles hinwegschauen, aber über ein Thema nicht: Rassismus", so die 26-Jährige weiter. Bereits vor ein paar Tagen solle Vanessa die Influencerin als "gehirnlos" betitelt haben. Doch in der Wiedersehensfolge der RTL-Show teilte die 25-Jährige erneut aus.

"Dass sie mich jetzt bei Temptation Island VIP als blonden Chihuahua, also blonden Hund beleidigt, ist für mich absolut inakzeptabel", so Russ fassungslos.

"Stellt euch mal vor, ich sitze da an Vanessas Stelle und sage, 'Vanessa, der schwarzhaarige Hund.' Was wäre dann mit mir passiert? Jeder hätte mich canceln wollen und jeder hätte mit der Rassismus-Keule geschwenkt", so die 26-Jährige weiter.