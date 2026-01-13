Zoff eskaliert: Emmy Russ wirft Vanessa Rassismus vor
Phuket - Die Schlammschlacht zwischen Emmy Russ (26) und "Temptation Island VIP"-Kandidatin Vanessa Nwattu (25) geht in die nächste Runde. Jetzt wirft die 26-Jährige der Ex von Aleks Petrovic (34) Rassismus vor.
"Ich frage mich, wann das endlich aufhört und Vanessa aufhört mich zu beleidigen und zu erniedrigen", so Russ in einem Statement auf Instagram. Der Zoff zwischen den beiden Reality-Queens spitzt sich immer weiter zu.
"Ich kann über vieles hinwegschauen, aber über ein Thema nicht: Rassismus", so die 26-Jährige weiter. Bereits vor ein paar Tagen solle Vanessa die Influencerin als "gehirnlos" betitelt haben. Doch in der Wiedersehensfolge der RTL-Show teilte die 25-Jährige erneut aus.
"Dass sie mich jetzt bei Temptation Island VIP als blonden Chihuahua, also blonden Hund beleidigt, ist für mich absolut inakzeptabel", so Russ fassungslos.
"Stellt euch mal vor, ich sitze da an Vanessas Stelle und sage, 'Vanessa, der schwarzhaarige Hund.' Was wäre dann mit mir passiert? Jeder hätte mich canceln wollen und jeder hätte mit der Rassismus-Keule geschwenkt", so die 26-Jährige weiter.
Emmy Russ: "Das größte Problem ist, dass ihr sie dafür feiert"
Die Worte von Vanessa toleriere Emmy nicht. Vanessa selbst äußerte sich bislang nicht zu den heftigen Vorwürfen. Doch nicht nur die 25-Jährige, auch Emmy hat in der Vergangenheit bereits gegen die Ex von Aleks geschossen.
Neben der Chihuahua-Aussage von Vanessa hat die Influencerin noch einen weiteren Dorn im Auge: "Das größte Problem ist, dass ihr sie dafür feiert", richtet Emmy ihre Worte an ihre Community.
Zudem behauptet Emmy, der Chihuahua-Spruch sei in einer noch unveröffentlichten Sendung erneut gefallen, was für sie zeige, dass es sich nicht um einen Ausrutscher handle.
Neben dem Wortgefecht war zuletzt auch immer wieder das Beziehungsgeflecht zwischen Emmy und Aleks Thema.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/vanessa.nwa, Instagram/emmyruss