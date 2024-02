Ende von "Fast & Furious": Vin Diesel wird vor "großem Finale" emotional!

Vin Diesel (56) blickt in der Rolle von Domenic Toretto zurück auf 24 Jahre Filmgeschichte. (Archivbild) © -/Universal Pictures/dpa

"Dieses große Finale ist nicht nur ein Ende; es ist eine Feier der unglaublichen Familie, die wir zusammen aufgebaut haben. Hoffe, euch stolz zu machen!", schrieb der 56-Jährige zu seinem Beitrag auf Instagram.

Nach dem letzten Teil hatten Fans des Kino-Hits darüber spekuliert, ob nicht sogar noch zwei weitere Fortsetzungen folgen. Diese Gerüchte scheinen sich nun jedoch nicht zu bewahrheiten.

Im Jahr 2001 sorgte Diesel zusammen mit Paul Walker (†40) für einen furiosen Start der Filmreihe, die im Laufe der Jahre immer imposanter werden sollte.

Der tragische Tod Walkers bei einem Verkehrsunfall sorgte bei Fans des Franchise für große Trauer und wurde auch in den Filmen verarbeitet. Die End-Szene in "Fast Five" ließ bei nicht wenigen Zuschauern eine Träne kullern.

Ging es in den ersten Teilen noch überwiegend um aufgemotzte Autos, standen zuletzt eher rasante Action und coole Sprüche im Vordergrund. Doch in einer Sache blieb man sich bis zum bisher zehnten Teil "Fast X" immer treu: Nichts geht über die Familie.