Rapper zu oft beim Schwarzfahren erwischt: Geht er jetzt wirklich in den Knast?

Berlin - Prominenter Zuwachs hinter Gittern? Weil der Berliner Rap-Star "Ritter Lean" häufig beim Schwarzfahren erwischt wurde, droht nun das Gefängnis. Nicht nur das – er will auch tatsächlich rein.

Schauspieler und Rapper Julius Tillmann (29) alias "Ritter Lean" sorgt mit seiner Knast-Ankündigung für Diskussionen. © David Hammersen/dpa

Eigentlich ist die Sachlage klar: Zahl die Strafe (in Berlin liegt die Strafe für Fahren ohne gültiges Ticket bei 60 Euro) und es ist erledigt. Doch Adrian Julius Tillmann (29), so sein richtiger Name, denkt nicht dran. Er will lieber ins Gefängnis: "Ja, es stimmt, Leute, ich gehe in den Knast", eröffnete der Schauspieler am Dienstag sein Statement in einem Instagram-Video.

Dabei dürfte sich eine ganz schöne Summe angehäuft haben. Er sei in den letzten Jahren ein paar Mal ohne Ticket erwischt worden. "Eigentlich könnte ich es mir leisten, ich bin privilegiert genug, um jetzt einfach zu zahlen", weiß auch der 29-Jährige.

Er sehe das Ganze als Selbstversuch, ob er es schaffe, sechs Tage mal nicht am Handy zu sein und ein Buch zu lesen. Doch dahinter steckt noch viel mehr: Durch Paragraf 265a im Strafgesetzbuch landen immer wieder Menschen im Gefängnis, weil sie sich das Ticket nicht leisten oder die entsprechenden Strafen und Mahnungen nicht zahlen können.

Er wolle darauf aufmerksam machen, "wie dumm dieses Gesetz ist. Dieses Gesetz ist so hängen geblieben. Darunter leiden immer die, die sich das Ticket nicht leisten konnten, dann die Strafe nicht zahlen konnten, die Mahnung nicht zahlen und sich auch nicht aus dem Gefängnis freikaufen konnten."