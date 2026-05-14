Rapper zu oft beim Schwarzfahren erwischt: Geht er jetzt wirklich in den Knast?
Berlin - Prominenter Zuwachs hinter Gittern? Weil der Berliner Rap-Star "Ritter Lean" häufig beim Schwarzfahren erwischt wurde, droht nun das Gefängnis. Nicht nur das – er will auch tatsächlich rein.
Eigentlich ist die Sachlage klar: Zahl die Strafe (in Berlin liegt die Strafe für Fahren ohne gültiges Ticket bei 60 Euro) und es ist erledigt. Doch Adrian Julius Tillmann (29), so sein richtiger Name, denkt nicht dran. Er will lieber ins Gefängnis: "Ja, es stimmt, Leute, ich gehe in den Knast", eröffnete der Schauspieler am Dienstag sein Statement in einem Instagram-Video.
Dabei dürfte sich eine ganz schöne Summe angehäuft haben. Er sei in den letzten Jahren ein paar Mal ohne Ticket erwischt worden. "Eigentlich könnte ich es mir leisten, ich bin privilegiert genug, um jetzt einfach zu zahlen", weiß auch der 29-Jährige.
Er sehe das Ganze als Selbstversuch, ob er es schaffe, sechs Tage mal nicht am Handy zu sein und ein Buch zu lesen. Doch dahinter steckt noch viel mehr: Durch Paragraf 265a im Strafgesetzbuch landen immer wieder Menschen im Gefängnis, weil sie sich das Ticket nicht leisten oder die entsprechenden Strafen und Mahnungen nicht zahlen können.
Er wolle darauf aufmerksam machen, "wie dumm dieses Gesetz ist. Dieses Gesetz ist so hängen geblieben. Darunter leiden immer die, die sich das Ticket nicht leisten konnten, dann die Strafe nicht zahlen konnten, die Mahnung nicht zahlen und sich auch nicht aus dem Gefängnis freikaufen konnten."
Ritter Lean zahlt doch und macht Knast-Rückzieher
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70) bekommt sein Fett weg. Statt Tankrabatt für Leute, die eh ein Auto haben, soll der CDU-Mann lieber wieder das 9-Euro-Ticket einführen. "Merz, ich brauche nicht, dass du meine Eier leckst, ich glaube, das ist extrem eklig", spielt er auf das Merz-Leck-Eier-Gate an.
Ganz so ernst hat der unter ADHS leidende Musiker sein Knast-Vorhaben dann aber wohl doch nicht gemeint. Zwei Tage nach seinem Instagram-Post hat er doch lieber gezahlt.
"Meine Mama hat in einem Call am Abend davor auch noch mal gesagt, wie krass Sorgen sie sich macht und als ich gestern vor der JVA stand, ist, um ehrlich zu sein, auch noch mal echt gut Angst dazugekommen. Knast ist kein Joke."
Doch auch ohne Gefängnis ist die Aktion ein Erfolg. Die Aufmerksamkeit ist ihm gewiss. "Manchmal nimmt man sich zu viel vor. Viele Menschen haben diese Wahl nicht. Genau darauf wollte ich aufmerksam machen – auch wenn meine Aktion nicht perfekt war und ich verstehe, warum sie manche kritisch sehen."
Titelfoto: David Hammersen/dpa, Fabian Sommer/dpa