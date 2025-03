Emotionale Worte: So äußert sich Corinna Schumacher zum Tod von Eddie Jordan

Die Motorsport-Legende verstarb am Donnerstag im Alter von 76 Jahren. © Steve Mitchell/PA Wire/dpa

Zuvor hatte sich auch Michaels Bruder Ralf (49) zum Ableben des Iren geäußert. "Wir hatten eine großartige Zeit in Kapstadt. Deine Liebe zur Musik und die vielen Liveauftritte sind unvergesslich. Ich kann es kaum glauben, dass du den Kampf gegen die Krankheit verloren hast", erklärte der sechsfache Grand-Prix-Sieger via Instagram.

Am Donnerstag hatte die Familie des Ex-Rennfahrers den Tod bekannt gegeben.

Erst im Vorjahr hatte Jordan erklärt, an Prostata- und Blasenkrebs erkrankt zu sein. Jetzt verlor er den Kampf gegen die Krankheit.

"Er starb friedlich im Kreise seiner Familie in Kapstadt in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 im Alter von 76 Jahren, nachdem er in den vergangenen zwölf Monaten gegen eine aggressive Form von Prostatakrebs gekämpft hatte", so die Familie in einem Statement.