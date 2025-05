Gericht entscheidet: Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen

Steakhouse-Erbin Christina Block (51) darf ihre Kinder Klara (14) und Theodor (11) nicht mehr sehen. Sie leben bei Vater Stephan Hensel (49) in Dänemark. (Archivfoto) © IMAGO / Eventpress

Das Familiengericht im dänischen Sonderburg hat jetzt endgültig die Entscheidung bestätigt, der 51-Jährigen nicht nur das Sorge-, sondern auch das Umgangsrecht für die Kinder Klara (14) und Theodor (11) zu entziehen.

Nach Einschätzung des Gerichts sei es der freie Wunsch der beiden Kinder gewesen, bei ihrem Vater Stephan Hensel (49) in Dänemark zu leben, was auf die Umstände im Haushalt der Mutter zurückzuführen sei.

Block hingegen hatte stets bekräftigt, dass gegen den Willen der Kinder eine "Entfremdung" stattgefunden habe - entsprechend empört reagierte die Steakhouse-Erbin auf die Entscheidung des Gerichts.

Ihre Anwältin Elisabeth Unger erklärte gegenüber dem "Hamburger Abendblatt": "Anfang Januar 2024 wollte der Sohn nicht weg von seiner Mutter, klammerte sich an sie – was mehrere Personen, unter anderem Anwälte beobachteten. Monate später, während der Sohn in Obhut des Vaters war, behauptet der Sohn das komplette Gegenteil. Das ist Entfremdung par excellence!"