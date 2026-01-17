Emotionales Statement: So reagiert "Avatar"-Star auf Titel als erfolgreichste Schauspielerin

USA - Vor wenigen Tagen hatte Zoe Saldaña (47) ihre Kollegin Scarlett Johansson (41) überholt und ist damit offiziell zur umsatzstärksten Schauspielerin aller Zeiten geworden. Nun äußert sie sich in einem emotionalen Statement dazu.

Zoe Saldaña (47) ist jetzt die finanziell erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten. © BERTRAND GUAY / AFP

"Ich möchte einfach meinen aufrichtigsten Dank für die außergewöhnliche Reise ausdrücken, die mich heute dazu geführt hat, die umsatzstärkste Filmschauspielerin aller Zeiten zu werden", so die 47-Jährige auf Instagram.

Zudem bedankt sie sich bei allen Regisseuren, in deren Filmen sie mitspielen durfte und die ihr Vertrauen geschenkt haben.

Und natürlich dürfen auch ihre Fans nicht fehlen, deren "unerschütterliche Unterstützung, Leidenschaft und Treue die wahre Grundlage dieses Meilensteins" seien.

Abschließend fügt Saldaña hinzu, dass sie hoffe, der Rekord werde irgendwann von einer weiteren Frau gebrochen - vor ihr war "Black Widow"-Darstellerin Scarlett Johansson für sechs Monate die erfolgreichste Schauspielerin.