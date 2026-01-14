Nicht mehr Scarlett Johansson: Dieser Star ist jetzt die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten

USA - Scarlett Johansson (41) hat ihren Platz an der Spitze verloren: Zoë Saldaña (47) gilt nun als finanziell erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten!

Zoë Saldaña (47) gilt nun als erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten. © Vianney Le Caer/AP/dpa

Mit ihrem jüngsten Film "Avatar: Fire and Ash", der im Dezember in die Kinos kam, stieß sie Johansson vom Thron der umsatzstärksten Schauspielerin.

Wie die New York Post berichtete, spielte der dritte Teil der "Avatar"-Saga weltweit rund 1,23 Milliarden US-Dollar (rund 1,05 Milliarden Euro) ein.

Seit dem ersten Film der Reihe im Jahr 2009 verkörpert Saldaña in allen drei Teilen die Rolle der "Neytiri".

Neben diesem großen Franchise arbeitete sie über die Jahre auch eng mit Marvel zusammen und verkörpert dort seit 2014 "Gamora".