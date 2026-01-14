Nicht mehr Scarlett Johansson: Dieser Star ist jetzt die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten
USA - Scarlett Johansson (41) hat ihren Platz an der Spitze verloren: Zoë Saldaña (47) gilt nun als finanziell erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten!
Mit ihrem jüngsten Film "Avatar: Fire and Ash", der im Dezember in die Kinos kam, stieß sie Johansson vom Thron der umsatzstärksten Schauspielerin.
Wie die New York Post berichtete, spielte der dritte Teil der "Avatar"-Saga weltweit rund 1,23 Milliarden US-Dollar (rund 1,05 Milliarden Euro) ein.
Seit dem ersten Film der Reihe im Jahr 2009 verkörpert Saldaña in allen drei Teilen die Rolle der "Neytiri".
Neben diesem großen Franchise arbeitete sie über die Jahre auch eng mit Marvel zusammen und verkörpert dort seit 2014 "Gamora".
Zoë Saldaña gewann im vergangenen Jahr ihren ersten Oscar
Darüber hinaus war die Schauspielerin Teil weiterer erfolgreicher Filmreihen: In drei Filmen der "Star Trek"-Reihe stand sie vor der Kamera sowie in "Fluch der Karibik".
Dass sie sehr erfolgreich ist und sich den Titel der erfolgreichsten Schauspielerin mehr als verdient hat, zeigte sich auch im vergangenen Jahr.
Denn die 47-Jährige erhielt bei den 97. Academy-Awards ihren ersten Oscar als beste Nebendarstellerin.
Nicht nur Saldaña ist seit Jahren Teil des Marvel-Universums, sondern auch Johansson. Die 41-Jährige ist seit 2010 in zahlreichen Filmen des Franchise als "Black Widow" zu sehen.
Seit dem vergangenen Jahr kann sie zudem ein weiteres erfolgreiches Franchise feiern: "Jurassic World".
Titelfoto: Montage: Vianney Le Caer/AP/dpa, COLE BURSTON / AFP