Emotionales Video: Frau von Schlagerstar Matthias Reim erlitt Fehlgeburt

Matthias Reim (68) und Christin Stark (36) standen beim "Schlagerbooom 2021 – Alles funkelt! Alles glitzert!" bereits zusammen auf der Bühne. © Malte Krudewig/dpa

In einem emotionalen Video auf Instagram teilte Christin Stark (36) mit, dass sie erneut schwanger gewesen sei. "Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht", sagte Stark, die sich noch aus dem Krankenhausbett meldete.

Weiter führt sie fort: "Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger. Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik, auch vor der Zukunft."

Mit dem Beitrag wolle sie anderen Frauen Mut machen und das Thema enttabuisieren. "Ich glaube, der Grund, dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin", erklärte die 36-Jährige. Fehlgeburten seien "ein Mega-Thema. Wahrscheinlich auch ein Tabuthema."

Die Schwangerschaft hatte sie zuvor nicht öffentlich gemacht.

"Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart." Sie wünsche sich Austausch mit anderen Betroffenen: "Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben", so Stark.