Nach Valentinstags-Date: Demi Lovato hinterlässt einen ordentlichen Batzen Trinkgeld
Las Vegas (USA) - Das muss der Traum eines jeden Restaurants sein: Zum Valentinstag besuchten die Sängerin Demi Lovato (33) und ihr Ehemann Jordan Lutes (34) ein feines Luxus-Steakhouse in Las Vegas (USA). Neben noblem Essen und ausgefallenen Getränken ließen es sich die Stars nicht nehmen, die Mitarbeiter ordentlich zu entlohnen.
Wie ein Page Six-Insider mitteilte, habe das Paar im "Carversteak", ein Restaurant im Resorts World Las Vegas, zu Abend gegessen. Nachdem die Hollywood-Bekanntheit und ihr Mann das Lokal verlassen hatten, eilte die Assistentin der Sängerin zurück und überreichte den Lokal-Angestellten ein sehenswertes Trinkgeld.
"Sie hat uns 500 Dollar (ca. 425 Euro) gegeben", berichtete die anonyme Quelle. Nach Angaben des geheimen Informanten haben die Turteltauben mit "alkoholfreien Espresso Martinis" auf ihre Beziehung angestoßen.
Die Mitarbeiter des Steakhouses machten den Verliebten eine ganz besondere Überraschung: Sie verzierten den Inhalt der Gläser mit Pärchenbildern.
Neben den exquisiten Cocktails sollen sich Demi und Jordan unter anderem "Kaviar-Poppers, medium gebratene Filets sowie Thunfisch-Tartar" geteilt haben. Auf Instagram hielt die Sängerin einige Momente des Abends fest.
Demi Lovato und Jordan Lutes lernten sich im Studio kennen und lieben
Demi Lovato und Jordan Lutes lernten sich im Januar 2022 bei den Studio-Arbeiten zu "Holy Fvck" kennen. Neben ihrem damaligen Album unterstützte der 34-Jährige die Sängerin als Songwriter auch bei anderen Musik-Projekten.
Nur wenige Monate später gab das Paar seine Beziehung öffentlich bekannt. Im Mai 2024 folgte die Hochzeit. In einem Interview mit Teen Vogue schwärmte Demi von Jordan und erzählte von ihren gemeinsamen Dating-Anfängen.
"Als ich Jutes das erste Mal gesehen habe, war ich sofort in ihn verliebt", gestand die 33-Jährige. Demi erklärte, wie froh sie über die Partnerschaft mit ihm sei.
"Unsere Verbindung ist mein Ein und Alles", schwärmte die Sängerin. Sie fügte hinzu: "Bei allem, was ich tue, wünsche ich mir, ich wäre bei ihm. Ich sehe meine Zukunft mit ihm. Ich sehe mich mit ihm alt werden".
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/ddlovato