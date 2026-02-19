Nach Valentinstags-Date: Demi Lovato hinterlässt einen ordentlichen Batzen Trinkgeld

Las Vegas (USA) - Das muss der Traum eines jeden Restaurants sein: Zum Valentinstag besuchten die Sängerin Demi Lovato (33) und ihr Ehemann Jordan Lutes (34) ein feines Luxus-Steakhouse in Las Vegas ( USA ). Neben noblem Essen und ausgefallenen Getränken ließen es sich die Stars nicht nehmen, die Mitarbeiter ordentlich zu entlohnen.

Seit fast vier Jahren sind die Sängerin Demi Lovato (33) und der kanadische Musiker Jordan Lutes (34) nun schon ein Paar. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/ddlovato

Wie ein Page Six-Insider mitteilte, habe das Paar im "Carversteak", ein Restaurant im Resorts World Las Vegas, zu Abend gegessen. Nachdem die Hollywood-Bekanntheit und ihr Mann das Lokal verlassen hatten, eilte die Assistentin der Sängerin zurück und überreichte den Lokal-Angestellten ein sehenswertes Trinkgeld.

"Sie hat uns 500 Dollar (ca. 425 Euro) gegeben", berichtete die anonyme Quelle. Nach Angaben des geheimen Informanten haben die Turteltauben mit "alkoholfreien Espresso Martinis" auf ihre Beziehung angestoßen.

Die Mitarbeiter des Steakhouses machten den Verliebten eine ganz besondere Überraschung: Sie verzierten den Inhalt der Gläser mit Pärchenbildern.

Neben den exquisiten Cocktails sollen sich Demi und Jordan unter anderem "Kaviar-Poppers, medium gebratene Filets sowie Thunfisch-Tartar" geteilt haben. Auf Instagram hielt die Sängerin einige Momente des Abends fest.