Late-Night-Show ohne Gäste? Ex-"Tagesschau"-Sprecher startet Aufruf an Politiker

Hamburg - Damit hatte der Ex-" Tagesschau "-Sprecher Constantin Schreiber (46) nicht gerechnet. Nun ergriff er selbst das Wort: "Ein Aufruf, liebe deutsche Spitzenpolitiker".

Constantin Schreiber (46) findet es schwierig, dass keiner mit ihm über den Islam sprechen will. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Bei den meisten Themen sei es so, dass Politiker sich von selbst melden, um bei Talkshows oder anderen Veranstaltungen dabei zu sein, so der Journalist.

"Aber wenn man, so wie ich jetzt, eine Veranstaltung zum Thema Islam macht, da wird's dann ganz schwierig, da sagt dann nämlich keiner mehr zu", erklärte Schreiber in einem Reel auf Instagram.

Abgesehen vom SPD-Politiker Lars Castellucci (51) habe er bislang keine Zusagen für dieses Thema bei seiner Late-Night-Show bekommen.

Alle hätten bereits Termine, würden gerne beim nächsten Mal dabei sein oder haben gar nicht erst geantwortet und das ärgert Schreiber.

"Ich finde das schon schwierig, bei so einem wichtigen, sicherlich auch polarisierenden Thema, aber auch bei einem, das so viele Menschen in Deutschland bewegt, nicht präsent zu sein als Politiker, denn darum geht's ja bei Politik", so der Ex-"Tagesschau"-Sprecher.