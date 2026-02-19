Alena Gerber in Autounfall verwickelt: "Der Schock sitzt ziemlich tief"

Bremen - Sorge um Alena Gerber (36): Vor wenigen Tagen hatte das Model einen Autounfall! Doch eigentlich hatte die 36-Jährige gar nicht vor, dass der Vorfall an die Öffentlichkeit gerät.

Alena Gerber (36) hatte vor wenigen Tagen einen Autounfall. © Screenshot/Instagram/alenagerberofficial

"Hier ist es etwas stiller. Ich mache eine kleine Insta-Auszeit. Ich hatte vor ein paar Tagen tatsächlich einen Autounfall und der Schock sitzt ziemlich tief", schreibt Gerber in ihrer Story auf Instagram am Donnerstag.

Schwere Verletzungen habe sie sich nicht zugezogen. "Ich hatte riesiges Glück", erklärt sie weiter. Normalerweise teilt das Model selten private Einblicke aus seinem Leben im Netz.

"Das mache ich nie und so was Privates gehört nicht ins Netz", bezieht sich die 36-Jährige auf ihren Unfall. Doch dass die junge Mutter den Vorfall mit ihrer Community teilt, hat einen ganz bestimmten Grund: "Ein paar 'nette Menschen' versuchen Bilder des Unfalls zu verkaufen. Darum poste ich hier jetzt, komme ihnen hiermit zuvor und ruiniere ihnen hiermit die Geschichte."

Fassungslos richtet sie klare Worte an diese "netten Menschen": "Manche sollten wirklich mal einen Gang zurückschalten und überlegen, was für abartige Züge sie an den Tag legen." Vor allem den Grund, weshalb Personen diese Bilder verkaufen wollen würden, könne sie absolut nicht verstehen.