Enissa Amani landet während Ecuador-Reise im Krankenhaus: "Dehydration, Infektion und Kreislaufkollaps"

Wenig später rückt ihr Erlebtes jedoch in den Hintergrund und die im Teheran geborene Auswanderer-Tochter spricht über ihre bisherigen Erfahrungen ihrer Reise und berichtet von der "unfassbaren Arbeit", die seit 60 Jahren in den Orten geleistet werde.

Glücklicherweise wurde Enissa sofort in ein Krankenhaus gebracht - "und alles wird gut". Das habe sie allerdings auch den Mitarbeitenden der "Plan International"-Organisation in dem südamerikanischen Land zu verdanken. "Sie haben sich gekümmert, als wäre ich ihre eigene Tochter", bedankt sich die Aktivistin.

Gemeinsam mit der Kinder-Hilfsorganisation "Plan International Deutschland" reiste die iranisch-deutsche Komikerin vor kurzem als Botschafterin nach Ecuador. Ihre Reise sollte jedoch bereits am vierten Tag jäh unterbrochen werden.

Auf ihrer Ecuador-Reise landete Enissa Amani (41) im Krankenhaus. © Montage: Screenshot/Instagram/enissa_amani

Die 41-Jährige habe seit ihres Aufenthaltes im Krankenhaus große Hilfe erfahren. "Sie haben mir gesagt ich hätte so viel Freude und Licht gebracht", erinnert sich Enissa an eines der Gespräche. "Wir haben so viel zusammen geweint und gelacht ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll euch alles zu erzählen."

Sie sei unentwegt in guter Gesellschaft, ihre Begleiterin sei stets an ihrer Seite und auch der Kameramann der selbstlosen Botschafterin leiste ihr Gesellschaft. "Bitte absolut keine Sorgen machen. Ich werde wieder gesund. Ich weiß nur, dass es inzwischen geleakt wurde, dass ich im KH in Riobamba bin und ich Nachrichten bekommen hab, aber alles alles alles ist Gut. Keine Sorge", versuchte die einstige "Let's Dance"-Teilnehmerin ihre Anhängerschaft zu beruhigen.

Zu guter Letzt habe der Chef der Organisation in dem zentral gelegenen Ort in Ecaduar sich dazu entschieden, Enissa in seinem Haus aufzunehmen - "um aufzupassen", wie es die überwältigte "Grimme Online Award"-Preisträgerin schreibt.

An welcher Infektion sie leide, erklärte Enissa in ihrem Posting nicht. Von ihren Fans bekam sie indes großen Zuspruch für ihren Einsatz und etliche Genesungswünsche.