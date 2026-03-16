Entertainer Julian F.M. Stoeckel will Angela Merkel im Dschungelcamp sehen

Hamburg - Julian F.M. Stoeckel (38) würde "für kein Geld der Welt" noch mal in den Dschungel einziehen. Sollte die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) allerdings in das Camp einziehen, würde er eine Entscheidung noch einmal überdenken.

Nie wieder würde Julian F.M. Stoeckel (38) ins Dschungelcamp einziehen. © Citynewstv

"Nur das dümmste Kalb sucht sich seinen Schlachter selbst aus", sagte der "Ich bin ein Star holt mich hier raus"-Teilnehmer aus dem Jahr 2014 bei der Eröffnung von "Olivias Dschungel-Bar" am vergangenen Mittwochabend gegenüber TAG24.

Damals hatte der heute 38-Jährige den neunten Platz bei dem beliebten RTL-Format belegt. Für ihn hätte es nicht besser laufen können, ergänzte er im Gespräch und betonte:

"Ich würde auf gar keinen Fall noch mal gehen. Für kein Geld der Welt. Denn: Es kann nur schlechter werden", so der 38-Jährige, der sich noch heute mit seiner damaligen Staffel durchaus zufrieden zeigt.

"Ich hatte so viel Erfolg durch meine Teilnahme. Wenn ich jetzt noch mal gehen müsste, könnte ich mir das versauen, was ich mir aufgebaut habe."

Dennoch: Für eine Person würde der Entertainer wohl eine Ausnahme machen, gab er zu. "Ich würde Angela Merkel gerne im Camp sehen. Mit ihr würde ich auch noch mal gehen."