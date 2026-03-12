String-Tanga, alte Eier und Insekten: Promis feiern Olivias Jones neue Dschungelcamp-Bar
Hamburg - Wo zuletzt "Die Wilden Jungs" ihr Unwesen getrieben haben, ist spätestens seit Mittwochabend das Dschungelfieber auf der Großen Freiheit in Hamburg ausgebrochen. Direkt gegenüber ihrer nach ihr benannten Bar hat Drag-Ikone Olivia Jones (56) die allererste Reality-TV-Bar Deutschlands eröffnet: "Olivias Dschungel-Bar". Nicht nur beim Namen und Design, sondern auch bei der Gästeliste der großen Eröffnungsfeier lag der Fokus eindeutig auf dem "Dschungelcamp".
Ehemalige wie aktuelle Dschungel-Stars ließen es sich nicht nehmen, persönlich bei der Eröffnung dabei zu sein. Darunter waren unter anderem Micaela Schäfer, Hubert Fella, Filip Pavlović, Giulia Siegel und Claudia Effenberg.
Einige von ihnen brachten sogar Erinnerungsstücke aus ihrer Zeit im Dschungel mit, die künftig in der Bar ausgestellt werden sollen. So etwa der String-Tanga im Leo-Look von Micaela Schäfer (42), die sich gegenüber TAG24 selbst davon überrascht zeigte: "Ich vergesse so viel."
Auch das originale Dschungelcamp-Outfit von Olivia Jones sowie der Rucksack von Giulia Siegel (51) – "der große, nicht der mit den eingenähten Gewürzen" – sollen ihre Plätze in der neuen Bar finden. Aktuell wird laut Veranstalter noch überlegt, wie diese kleinen "Dschungel-Heiligtümer" am besten in Szene gesetzt werden können.
Eine Dschungelbar habe bislang noch gefehlt, so Siegel gegenüber TAG24: "Das Dschungelcamp ist für mich eine der geilsten Sendungen und wenn jemand so etwas umsetzen kann, dann Olivia Jones." Die Drag-Queen selbst erklärte gegenüber TAG24: "Ich habe immer überlegt, was man Neues machen kann, was es auf St. Pauli so noch nicht gibt. Da lag die Idee eigentlich nahe, weil ich mich dem Dschungelcamp sehr verbunden fühle und Reality-TV einen riesigen Aufschwung erlebt!"
Ganz neu ist der Gedanke allerdings nicht. "Die Idee gibt es tatsächlich schon seit fünf Jahren", so Jones. "Allerdings hatte ich lange keine perfekte Location und auch nicht den richtigen Zeitpunkt. Wir haben uns in der Zeit immer wieder neu erfunden, weil wir unseren Gästen natürlich auch etwas Neues bieten und auf St. Pauli auch mal eine andere Farbe hereinbringen wollen."
Die neue Dschungelbar befindet sich in den ehemaligen Räumen der früheren Stripperkneipe "Die Wilden Jungs". Diese werden laut Jones künftig das "Sahnehäubchen" der "The Bunny Burlesque Show" sein.
Micaela Schäfer: "Der Dschungel hat mich zur Millionärin gemacht"
Viele der Gäste erschienen am Mittwoch sogar im passenden Kostüm: "Eigentlich wollte ich erst in meinen originalen Dschungelklamotten von 2012 kommen, aber ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, die aus dem Keller zu kramen. Deshalb bin ich heute als Poison Ivy hier", erklärte Micaela Schäfer gegenüber TAG24.
Im Gegensatz zu Gastgeberin Olivia Jones und vielen anderen der anwesenden Gäste würde das Erotik-Model jederzeit wieder in den australischen Dschungel ziehen: "Ich habe dem Dschungel unglaublich viel zu verdanken. Er hat mir viele Türen geöffnet: Mich zur Millionärin gemacht, zur Immobilienbesitzerin und zur 'Nacktschnecke Deutschlands'", so Schäfer.
Die berüchtigten Prüfungen seien für sie ohnehin kein Problem: "Irgendwann ist einem so langweilig, dass man sich regelrecht um die Prüfungen reißt." In Olivias Dschungelbar war es am Mittwoch zwar alles andere als langweilig, dennoch verspeiste die 42-Jährige kurzerhand ein 1000-jähriges Ei.
Ganz wie in der RTL-Show stehen auch in "Olivias Dschungel-Bar" Insekten und Ekel-Cocktails auf der Speisekarte – allerdings nur für Freiwillige. "Hier wird niemand gezwungen", betonte Jones. Stattdessen soll vor allem der Spaß – wie etwa beim angebotenen Reality-TV-Quiz – im Vordergrund stehen: "Gerade in einer Zeit, in der man von allen Seiten so viele negative Nachrichten hört, ist das hier ein Ort, an dem man das Leben feiern und einfach richtig Party machen kann."
Wer sich dennoch an knusprige Insekten wagen will, kann sich vielleicht einen Tipp vom Ex-Dschungelkönig Filip Pavlović (31) zu Herzen nehmen: "Man muss einfach durchhalten. Es gibt kein Konzept – und ein bisschen sich zu entwürdigen gehört im Dschungel einfach dazu."
"Olivias Dschungel-Bar" in Hamburg soll ab kommender Woche zunächst freitags und samstags öffnen. Weitere Informationen unter kult-kieztouren.de.
