Plötzlich kursiert seine Todesmeldung: Fans bangen um "Bee Gees"-Star, doch der lebt

Florida (USA) - Fans müssen sich von diesem Schock erst einmal erholen! Eine Facebook-Seite hatte verkündet, dass der frühere "Bee Gees"-Sänger Barry Gibb (79) verstorben ist. Wie sich nun herausstellt, handelte es sich bei der Meldung nur um einen geschmacklosen Scherz.

"Bee Gees"-Sänger Barry Gibb (79) ist Opfer eines geschmacklosen Scherzes geworden. © Joe Giddens/Press Association Images/dpa

Offenbar ist der "Stayin' Alive"-Interpret das jüngste prominente Opfer einer fälschlichen Todesmeldung geworden, die im Internet viral ging.

Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, kursierte über das Pfingstwochenende die Nachricht auf Facebook. Eine Seite mit dem Namen "R.I.P. Barry Gibb", die zusätzlich die Fake-Meldung mit Gibbs Tod enthielt, soll fast eine Million Klicks erhalten haben.

Zudem sollen zahlreiche weitere Beiträge im Umlauf gewesen sein, die den Tod des britischen Sängers fälschlicherweise verkündet hatten. "EILMELDUNG: Familie trauert um das Ableben von Barry Gibb" und "Schweren Herzens überbringt die Familie traurige Nachrichten über den Bee-Gees-Sänger Barry Gibb" soll es dort unter anderem geheißen haben.

Viele dieser Posts sollen mit KI-generierten Bildern versehen worden sein, die den Musikproduzenten in einem Krankenhausbett oder sogar in einem Sarg zeigten.