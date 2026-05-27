Collien Fernandes mit klarer Kritik: "Kein männlicher Politiker, der mich kontaktiert hat"

Berlin - Nach den Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) hat sich Collien Fernandes (44) kritisch zu den Reaktionen aus der Politik geäußert.

Collien Fernandes (44) ist unzufrieden mit dem Umgang der Justiz mit digitaler Gewalt. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es gab tatsächlich keinen einzigen männlichen Politiker, der mich kontaktiert hat. Wenn ich jetzt so überlege, wer sich recht schnell gemeldet hat, wer gesagt hat, wir können uns ja einmal austauschen zu dieser Thematik: Das waren tatsächlich ausschließlich Politikerinnen", erklärte Fernandes im "Nachtjournal Spezial" bei RTL.

Für die 44-Jährige ein großes Problem: Emanzipation, so Collien Fernandes, funktioniere nur gemeinsam mit Männern.

Parallel dazu laufen die strafrechtlichen Prüfungen im Fall Ulmen weiter. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen Christian Ulmen wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Eine Sprecherin bestätigte inzwischen, dass sich ein Anfangsverdacht auf häusliche Gewalt erhärtet habe.

Im Raum stehen Vorfälle aus den Jahren 2022 und 2023 in Spanien. Auch Vorwürfe wegen "digitaler Gewalt" werden demnach noch geprüft.

Fernandes kritisierte in dem Interview zudem Schwierigkeiten in Bezug auf die rechtliche Einordnung ihres Falls. "Man weiß überhaupt nicht, wo man das gesetzlich reinpacken soll", sagte sie. Für "digitale Gewalt" gebe es bislang keinen eigenen Straftatbestand, weshalb aus ihrer Sicht eine Anpassung der Gesetze nötig sei.

Sie verwies dabei auch auf frühere juristische Auseinandersetzungen und darauf, dass die bestehenden Regelungen den aktuellen Formen von Gewalt im Netz nicht ausreichend gerecht würden.