Gefesselt und ausgeraubt: Benedict Cumberbatch wurde entführt

Benedict Cumberbatch (48) wurde bei Dreharbeiten zu einer Serie entführt. © Gerald Matzka/dpa

Dieses schockierende Geständnis machte der 48-Jährige jüngst in einem Interview mit Variety.

Der Vorfall ereignete sich bereits im Jahr 2004 während der Dreharbeiten zu der Serie "To the Ends of the Earth" in Südafrika.

An einem freien Tag unternahm der "Doctor Strange"-Star einen Tauchausflug mit Freunden.

Als die Gruppe auf dem Rückweg zu ihrer Unterkunft war, platzte der Reifen des Autos. Ihnen blieb also nichts weiter übrig, als an den Rand zu fahren und zu hoffen, dass sie irgendjemand retten würde.

Tatsächlich kam eine Gruppe von sechs Männern vorbei - allerdings mit bösen Absichten: Sie raubte die Truppe aus und entführte Cumberbatch samt seinen Freunden.

Die Entführer fuhren stundenlang herum, bevor sie die Gruppe aus dem Auto ließen und fesselten. Glücklicherweise verschonten die Räuber den Schauspieler und seine Begleiter später und ließen sie laufen.