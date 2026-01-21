Abrechnung mit den Beckhams: David äußert sich nach harten Vorwürfen seines Sohnes
USA - Vor wenigen Tagen rechnete Beckham-Sprössling Brooklyn Peltz Beckham (26) mit seinen Eltern ab - nun äußerte sich erstmals sein Vater David Beckham (50), wenn auch nur vage.
In der Fernsehsendung "Squawk Box" erklärte der ehemalige Fußballstar, dass seine Kinder auf sozialen Medien Fehler gemacht hätten.
"Sie machen Fehler, aber Kinder dürfen Fehler machen. So lernen sie. Genau das versuche ich ihnen beizubringen. [...] Manchmal muss man ihnen auch erlauben, diese Fehler zu machen", so der 50-Jährige laut People.
In dem Gespräch ging es vor allem darum, wie gefährlich soziale Medien sein können und worauf Eltern achten sollten, wenn ihre Kinder online aktiv sind. Zuvor war David Beckham Fragen zu seinem Sohn noch ausgewichen.
Es war sein erster öffentlicher Auftritt, seitdem sein 26-jähriger Sohn am vergangenen Montag ein ausführliches Statement veröffentlicht hatte, in dem er die Gerüchte über einen möglichen Konflikt innerhalb der Familie aufgriff.
Victoria und David Beckham sollen die Beziehung ihres Sohnes sabotiert haben
Brooklyn warf seinen Eltern vor, versucht zu haben, seine Beziehung zu Ehefrau Nicola Peltz Beckham (31) aus "PR-Gründen" zu sabotieren. Zudem soll das Paar versucht haben, ihn zu bestechen, damit er "die Rechte an seinem Namen" abtritt.
Auch bei seiner Hochzeit soll seine Mutter, Victoria Beckham (51), laut Brooklyn die Show gestohlen und "unangemessen" mit ihm getanzt haben.
"Ich war all die Jahre still und habe alles versucht, diese Dinge privat zu klären. Leider sind meine Eltern und ihr Team immer wieder an die Presse gegangen und haben alles erzählt. Ich habe nun keine andere Möglichkeit mehr, als für mich selbst zu sprechen und die Wahrheit über einige der Lügen zu sagen, die gedruckt wurden", sagte Brooklyn.
Das Statement veröffentlichte er nach monatelangen Spekulationen über Spannungen zwischen ihm, seiner Frau und seinen Eltern.
