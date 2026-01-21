Abrechnung mit den Beckhams: David äußert sich nach harten Vorwürfen seines Sohnes

USA - Vor wenigen Tagen rechnete Beckham-Sprössling Brooklyn Peltz Beckham (26) mit seinen Eltern ab - nun äußerte sich erstmals sein Vater David Beckham (50), wenn auch nur vage.

David (50) und Victoria Beckham (51) sollen die Ehe ihres Sohnes sabotiert haben. © Marta Lavandier/AP/dpa

In der Fernsehsendung "Squawk Box" erklärte der ehemalige Fußballstar, dass seine Kinder auf sozialen Medien Fehler gemacht hätten.

"Sie machen Fehler, aber Kinder dürfen Fehler machen. So lernen sie. Genau das versuche ich ihnen beizubringen. [...] Manchmal muss man ihnen auch erlauben, diese Fehler zu machen", so der 50-Jährige laut People.

In dem Gespräch ging es vor allem darum, wie gefährlich soziale Medien sein können und worauf Eltern achten sollten, wenn ihre Kinder online aktiv sind. Zuvor war David Beckham Fragen zu seinem Sohn noch ausgewichen.

Es war sein erster öffentlicher Auftritt, seitdem sein 26-jähriger Sohn am vergangenen Montag ein ausführliches Statement veröffentlicht hatte, in dem er die Gerüchte über einen möglichen Konflikt innerhalb der Familie aufgriff.