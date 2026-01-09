Er hatte keine Chance: Nicole Kidmans Ex darf Töchter nach Urteil nur 59 Tage im Jahr sehen

Die Scheidung von Hollywood-Star Nicole Kidman (58) und Country-Musiker Keith Urban (58) ist jetzt offiziel.

Von Jennifer Schneider

Los Angeles (USA) - Die Scheidung von Hollywood-Star Nicole Kidman (58) und Country-Musiker Keith Urban (58) ist jetzt offiziell. Mit dem finalen Urteil wurden auch die Details zu ihrer Sorge- und Vermögensregelung bekannt – und diese zeigen ein deutliches Ungleichgewicht.

Der Musiker Keith Urban (58) und die Schauspielerin Nicole Kidman (58) lernten sich 2005 kennen – ein Jahr später folgte ihre Hochzeit.
Der Musiker Keith Urban (58) und die Schauspielerin Nicole Kidman (58) lernten sich 2005 kennen – ein Jahr später folgte ihre Hochzeit.  © VALERIE MACON / AFP

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die dem Newsportal Page Six vorliegen, werden ihre beiden Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) künftig bei ihrer Mutter leben.

Die "Holland"-Darstellerin übernimmt an 306 Tagen im Jahr die Betreuung, während der 58-Jährige seine Kinder lediglich an 59 Tagen jährlich bei sich haben wird. Konkret darf der Musiker sie "jedes zweite Wochenende von Samstagmorgen bis Sonntagabend" sehen.

Gerade das Sorgerecht soll die Verhandlungen im Vorfeld der Scheidung erheblich belastet haben. Insidern zufolge hatte Urban zunächst auf eine gleichmäßige Aufteilung der Betreuungszeit bestanden.

Charlotte Würdig sorgt plötzlich mit Paarfoto für Aufsehen
Promis & Stars Charlotte Würdig sorgt plötzlich mit Paarfoto für Aufsehen

Die Schauspielerin jedoch soll das stark unter Druck gesetzt haben. Nach fast zwei Jahrzehnten Ehe habe sie genau gewusst, wie kompromisslos ihr Ex-Ehemann in dieser Frage sein könne. Die Sorge, vor Gericht keine Einigung erzielen zu können, habe sie stark belastet, berichtete Page Six.

Lange Zeit galten die Berühmtheiten als das Traumpaar schlechthin in Hollywood.
Lange Zeit galten die Berühmtheiten als das Traumpaar schlechthin in Hollywood.  © STEPHEN SHUGERMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Keith Urban und Nicole Kidman vereinbarten weder Kindes- noch Ehegattenunterhalt

Im September 2025 machten Keith Urban (58) und Nicole Kidman (58) ihre Scheidung öffentlich.
Im September 2025 machten Keith Urban (58) und Nicole Kidman (58) ihre Scheidung öffentlich.  © AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Letztlich lenkte der Musiker ein. Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei die Teenager-Phase seiner Töchter gewesen.

Zudem soll dem 58-Jährigen bewusst geworden sein, dass seine Chancen auf ein gleichwertiges Sorgerecht vor Gericht gering gewesen wären.

Finanziell gehen beide Parteien getrennte Wege – ohne gegenseitige Verpflichtungen. Weder Kindes- noch Ehegattenunterhalt wurden vereinbart. Auch die Anwaltskosten trägt jeder selbst.

Beckham-Sohn setzt klare Botschaft: Eltern dürfen ihn nur über Anwälte kontaktieren
Promis & Stars Beckham-Sohn setzt klare Botschaft: Eltern dürfen ihn nur über Anwälte kontaktieren

Bei ihren Vermögen gilt das Prinzip: Jeder behält, was sich bereits in seinem Besitz befindet. Dazu zählen Immobilien, Konten, Investitionen, Fahrzeuge, Haushaltsgegenstände und persönliche Besitztümer. Ob ein Ehevertrag existierte, ist bislang noch unklar.

Titelfoto: VALERIE MACON / AFP

Mehr zum Thema Promis & Stars: