Er hatte keine Chance: Nicole Kidmans Ex darf Töchter nach Urteil nur 59 Tage im Jahr sehen

Los Angeles (USA) - Die Scheidung von Hollywood- Star Nicole Kidman (58) und Country-Musiker Keith Urban (58) ist jetzt offiziell. Mit dem finalen Urteil wurden auch die Details zu ihrer Sorge- und Vermögensregelung bekannt – und diese zeigen ein deutliches Ungleichgewicht.

Der Musiker Keith Urban (58) und die Schauspielerin Nicole Kidman (58) lernten sich 2005 kennen – ein Jahr später folgte ihre Hochzeit. © VALERIE MACON / AFP

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die dem Newsportal Page Six vorliegen, werden ihre beiden Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) künftig bei ihrer Mutter leben.

Die "Holland"-Darstellerin übernimmt an 306 Tagen im Jahr die Betreuung, während der 58-Jährige seine Kinder lediglich an 59 Tagen jährlich bei sich haben wird. Konkret darf der Musiker sie "jedes zweite Wochenende von Samstagmorgen bis Sonntagabend" sehen.

Gerade das Sorgerecht soll die Verhandlungen im Vorfeld der Scheidung erheblich belastet haben. Insidern zufolge hatte Urban zunächst auf eine gleichmäßige Aufteilung der Betreuungszeit bestanden.

Die Schauspielerin jedoch soll das stark unter Druck gesetzt haben. Nach fast zwei Jahrzehnten Ehe habe sie genau gewusst, wie kompromisslos ihr Ex-Ehemann in dieser Frage sein könne. Die Sorge, vor Gericht keine Einigung erzielen zu können, habe sie stark belastet, berichtete Page Six.