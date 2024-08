Er schrieb "Traumschiff" und "Adelheid und ihre Mörder": Autor Rochus Bassauer ist tot

Hamburg - Vom "Traumschiff" bis zu "Adelheid und ihre Mörder": Rochus Bassauer schrieb viele erfolgreiche Unterhaltungsstoffe für das deutsche Fernsehen. Jetzt ist der Drehbuchautor und Produzent tot. Er starb bereits am 29. Juli in Hamburg nach kurzer Krankheit mit 81 Jahren, wie seine Witwe Astrid Meyer-Gossler am Montag sagte.