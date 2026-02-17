James Van der Beek (†48) hatte Steuerschulden im sechsstelligen Bereich

Spicewood (Texas) - Vor wenigen Tagen starb James Van der Beek im Alter von nur 48 Jahren infolge einer schweren Darmkrebserkrankung . Nun kommen einige Details zu seinem Leben davor ans Licht: Der US-Schauspieler hatte nicht nur mit gesundheitlichen, sondern zuvor auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

James Van der Beek (†48) kämpfte auch mit finanziellen Problemen. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Wie das Promiportal TMZ berichtet, sollen Van der Beek und seine Frau Kimberly Brook (44) massive Steuerschulden im sechsstelligen Bereich gehabt haben!

Aus Dokumenten der US-Steuerbehörde geht hervor, dass das Paar aus den Jahren 2017 und 2019 insgesamt 269.328,62 US-Dollar (umgerechnet 227.808, 92 Euro) Schulden angehäuft haben soll.

Im November 2021 hätten die beiden wegen nicht beglichener Steuergelder für die Jahre 2018 und 2019 vom Finanzamt eine Pfändungsmitteilung erhalten.

Glücklicherweise habe das Paar die enorme Schuldensumme begleichen können, schreibt TMZ weiter. Im April 2022 sei die Pfändung aufgehoben worden.

Dass die Familie trotz Van der Beeks Schauspielerfolg so stark finanziell belastet war, war lange Zeit nicht bekannt.