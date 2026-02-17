Nach Epstein-Enthüllungen: Sarah Ferguson verliert ihre Firmen

London (Großbritannien) - Dass Sarah Ferguson (66) nach der Verurteilung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) weiterhin Kontakt mit dem einstigen Investmentbanker hatte, hat für die Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor (65) nun weitere Konsequenzen.

Sarah Fergusons (66) Verbindung zu Epstein hat für sie nun immer weitreichendere Konsequenzen. © Kirsty O'connor/Press Association/dpa

Nachdem im Januar neue Details ihrer Beziehung zu Epstein öffentlich wurden, sollen gleich sechs Firmen, die in Verbindung mit Ferguson stehen, aufgelöst werden, das berichtet The Guardian.

Schließen sollen die Firmen S Phoenix Events, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd., Philanthrapreneur Ltd. und Planet Partners Productions Ltd. geschlossen werden. Ferguson war dort jeweils als Direktorin eingetragen.

Laut Companies House wurde ein Antrag auf Löschung jedes Unternehmens gestellt. Zudem hat Fergusons Wohltätigkeitsorganisation "Sarah's Trust" Anfang des Monats bekannt gegeben, "auf absehbare Zeit" zu schließen. Auch andere Organisationen haben die Zusammenarbeit mit der 66-Jährigen beendet.

Auslöser der Auflösung ihrer Firmen und der Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen war die Veröffentlichung weiterer Epstein-Akten im Januar. In dem vom US-Justizministerium herausgegebenen Material waren auch E-Mail-Verläufe zwischen Ferguson und Epstein enthalten, die zeigen, wie eng das Verhältnis der beiden war.