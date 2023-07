Nino de Angelo (59) heiratet zum fünften Mal und wählt besonderes Datum

Kurz vor Weihnachten soll es so weit sein. Dann will Nino de Angelo (59) den nächsten Eheversuch starten. © Sven Käuler/dpa

Wenn es ums Heiraten geht, ist Nino de Angelo ("Jenseits von Eden") Experte. Schon viermal stand der Schlagersänger vor dem Traualtar. Doch weil die Eheversprechen bislang nicht von Dauer waren, will es der 59-Jährige in diesem Jahr noch einmal versuchen.

In einem Interview mit der Münchner Boulevardzeitung TZ verriet de Angelo, dass er und seine Freundin Simone Lux sich im Dezember das Ja-Wort geben wollen. "Ich heirate die Frau, die ich liebe", so der Deutsch-Italiener.

An den Altar treten der Musiker und seine zukünftige Frau aber nicht in Deutschland, sondern in Las Vegas. "Und zwar nur wir beide. Ich habe viermal geheiratet, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen", sagte de Angelo gegenüber der TZ.