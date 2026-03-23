Er wird der neue "Snape": "Harry Potter"-Star mit Morddrohungen überschüttet

London - Als die ersten Cast-Mitglieder der neuen "Harry Potter"-Serie bekannt gegeben wurden, gab es nicht nur Jubel unter den Fans - sofort erfolgte ein rassistischer Aufschrei. Paapa Essiedu (35) wurde zum Nachfolger des legendären Alan Rickman (†69) erkoren, soll für rund zehn Jahre in die Rolle von Professor Snape schlüpfen. Nun berichtete der Schauspieler, mit was für niederträchtigen Beleidigungen oder gar Drohungen er sich seitdem rumschlagen muss.

Paapa Essiedu (35) ist ein gestandener, erfolgreicher Schauspieler, der seit Monaten aber eine schwere Zeit durchstehen muss. © Tolga Akmen / AFP

Nur 16 Jahre nachdem der achte und letzte Teil der super-populären Filmreihe in den Kinos lief, wird im kommenden Jahr die neue "Harry Potter"-Serie, die denselben Stoff wie die Filme sowie die Bücher abhandelt - Premiere feiern.

Dennoch scheinen viele vermeintliche Fans nicht dafür bereit zu sein, dass es Änderung geben wird. Insbesondere die neue Besetzung des Severus Snape stieß unzähligen Usern im Netz äußerst übel auf. Der Grund dafür? Blanker Rassismus!

"Mir wurde gesagt: 'Hör auf, oder ich bringe dich um'", berichtete Essiedu nun gegenüber der Times. "Die Realität ist, dass ich, wenn ich mir Instagram ansehe, jemanden sagen sehe: 'Ich komme zu dir nach Hause und töte dich.'"

Der "Gangs of London"- und "The Lazarus Project"-Star hofft und glaubt, dass es dazu nicht kommen wird. Dennoch betonte der 35-Jährige: "Niemand sollte bei der Ausübung seiner Arbeit mit so etwas konfrontiert werden."