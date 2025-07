"Er wird immer mein Held sein": So emotional trauert Hulk Hogans Sohn um seinen Vater

Alles in Kürze

Nick Hogan (35, r.) trauert um seinen Vater Hulk Hogan (†71). © Instagram/nickhogan

Am Wochenende veröffentlichte Nick Hogan (35) mehrere Fotos, die ihn gemeinsam mit seinem Vater zeigen.

Die ersten Bilder zeigen Nicks Kindheit, in den folgenden Aufnahmen ist er unter anderem als Werbeträger für Hulks Biermarke "Real American" zu sehen.

In einem Statement an seine Follower bedankte sich Nick bei allen Menschen, die ihm in dieser schweren Zeit alles Gute gewünscht haben und ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten.

"So viele nette Worte und Geschichten über das Leben meines Vaters, seine Interaktionen und Erfahrungen mit allen zu hören, war unglaublich und tröstlich", schrieb Hulks Sohn.

"Mein Vater war der unglaublichste Mensch, den ich je gekannt habe und wird immer mein Held sein. Er war der gütigste, liebevollste und erstaunlichste Vater, den man sich wünschen kann. Ich fühle mich gesegnet, den besten Vater der Welt gehabt zu haben", ergänzte er.