"Warum macht sie sowas?": GZSZ-Gaststar Cosma Dujat bringt hitzige Diskussion auf die Bühne

Christina Fliether (37, l.) Und Cosma Dujat (36, r.) bringen mit "Bodyrule" im Hamburger Sprechwerk ein Tabuthema auf die Theaterbühne. © Bildmontage: Julia Santoso, Elli Holste

Um Punkt 18 Uhr hieß es: Showtime! Der schwere, rote Samtvorhang öffnet sich. Auf der Bühne: Schauspielerin Cosma Dujat (36) in ihrer Rolle als Moderatorin Maureen Lest. TAG24 war vor Ort.

War das eben ein Flirt oder schon Belästigung? Hat der Typ mich angegrabscht oder war das ein versehentlicher Busenstreifer? Die Wiederaufnahme des Theaterstücks "Bodyrule", das am Wochenende im Hamburger Sprechwerk aufgeführt wurde, stellt sich genau diesen Fragen. Die #MeToo-Bewegung dabei als roter Faden im komplexen Streitgespräch zwischen den beiden Schauspielerinnen auf der Bühne - immer mit dem Hintergrund: Gibt es DIE eine Wahrheit?

Cosma, die vor Kurzem erst in einer Gastrolle bei GZSZ zu sehen war, hat auf die Frage eine ganz klare Antwort: "Ja, definitiv gibt es eine Wahrheit", so die 36-Jährige im Gespräch mit TAG24. "Und die sagt, egal was ich anhabe, egal was ich trage, niemand hat das Recht eine Straftat an mir zu begehen", so die Schauspielerin weiter.

Auch, dass Cosma viele Ansichten mit ihrer Rolle, die sie auf der Bühne verkörpert, nicht gerade teilt, verschweigt die 36-Jährige nicht. Gerade deshalb sei vor allem die Vorbereitung auf die Rolle besonders intensiv gewesen.

"Ich habe zwischendurch schon manchmal Momente, wo ich denke: 'Warum macht sie sowas?' Und das dann auch auszuhalten, ist total spannend", erklärt die Schauspielerin bezogen auf ihre Rolle in "Bodyrule".

"Aus diesem Grund bin ich auch Schauspielerin geworden, um unterschiedlichen Charakteren auf den Grund ihrer Seele zu schauen und zu gucken, wo kann ich die Figur verstehen?", so Cosma euphorisch.