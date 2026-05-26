"Fack ju Göhte"-Star Aram Arami erzählt seine Geschichte: "Dachte, ich selbst sei das Problem"

Aram Arami (33) kam als Kleinkind mit seinen flüchtenden Eltern nach Deutschland. © Jens Kalaene/dpa

"Bestimmte Bereiche des Berliner Stadtteils Lichtenberg, in dem ich aufwuchs, schienen mir aufgrund meines Aussehens oder meiner Herkunft nicht zugänglich zu sein", sagte Arami der "Berliner Zeitung" und setzte hinterher: "Das wurde mir so vermittelt, und ich habe es zunächst akzeptiert."

Der Hauptdarsteller im neuen ARD-Saarlandkrimi erklärte weiter, er habe lange geglaubt, selbst das Problem zu sein. "Früher dachte ich noch, ich selbst sei das Problem. Heute weiß ich: Das ist nicht so", erklärte der 33-Jährige dazu.

Besonders wichtig sei für ihn die Erkenntnis gewesen, "dass ich Diskriminierung nicht einfach hinnehmen muss".

Der in der kurdischen Region des Irak geborene Schauspieler floh Mitte der 1990er-Jahre mit seiner Familie nach Deutschland und lebte zunächst in einem Asylheim in Berlin-Neukölln. Bekannt wurde Arami unter anderem durch die Filme "Fack ju Göhte", "Die Drei von der Müllabfuhr" und die Fernsehserie "Der Lehrer".