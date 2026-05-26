Nächste Schreckens-Nachricht für Hubert Fella: "Dschungelcamp"-Liebling muss unters Messer
Bad Neustadt (Bayern) - Nachdem "Dschungelcamp"-Liebling Hubert Fella mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus musste, gibt es jetzt eine endgültige Diagnose. Demnach hat der 58-Jährige eine Thrombose im Kopf.
"Ich werde am Dienstag operiert. Die Ärzte wollen die Thrombose in meinem Kopf entfernen. Das wird wohl noch ein paar Mal operiert, aber vielleicht habe ich Glück und es klappt gleich beim ersten Mal", gibt der Reality-Star gegenüber "Bild" preis.
Der Eingriff werde minimalinvasiv über die Leiste durchgeführt, damit die Ärzte die betroffenen Gefäße erreichen und versuchen können, die Thrombose aufzulösen.
Bereits auf dem Rückflug von Australien, wo er an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilgenommen und den dritten Platz belegt hatte, habe er "unheimliche Kopfschmerzen" gehabt.
"Kann ja sein, dass es da passiert ist", befürchtet der Ehemann von Matthias Mangiapane (42). Denn starke Kopfschmerzen gelten als typisches Warnsignal einer Hirnvenenthrombose.
Allerdings sei es für die Ärzte nicht möglich genau feststellen zu können, wann sich die Thrombose gebildet habe. "Das ist ein schleichender Prozess", erklärt Hubert.
"Dschungelcamp"-Liebling muss operiert werden: Ehemann Matthias Mangiapane ist zuversichtlich
Der TV-Star sei froh, dass man die Thrombose entdeckt habe, denn "das ist ja lebensgefährlich. Wenn das aufplatzt, bin ich tot", so der 58-Jährige.
Während der schweren Zeit steht ihm sein Gatte natürlich bei. "Ich bin froh, dass die Ärzte Hubert gründlich untersucht haben. Ich bin sehr zuversichtlich", zeigt sich der 42-jährige Reality-Star hoffnungsvoll.
Dabei waren die Mediziner zunächst "nur" von einer Nervenentzündung ausgegangen, denn ursprünglich war er wegen akuter Schwindel-Symptome ins Krankenhaus gekommen.
Nachdem er von einem Mallorca-Aufenthalt nach Hause gekommen war, hatte er nach eigenen Angaben plötzlich das Schlüsselloch in seiner Haustüre gefunden.
Nachdem man aber eine MRT-Untersuchung bei Hubert durchgeführt habe, sei die schlimme Ursache dann ans Licht gekommen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/hubertfella (Screenshots)