Erbstreit entbrannt! Reinhold Messner enttäuscht von "Gleichgültigkeit" seiner Kinder

Reinhold Messner (79) bereut seine Entscheidung um die Erb-Vergabe. © Roland Weihrauch/dpa

Anlass dafür ist ein Interview des Südtirolers in der "Apotheken-Umschau".

Darin erzählt er von einem seiner größten Fehler: "Ich habe ihnen [meinen Kindern, Anm. d. Red.] vor meinem Ableben testamentarisch den Großteil meines Vermögens überlassen. Sie verstehen nicht, dass alles geschenkt war und schätzen den Wert meiner Großzügigkeit nicht."

Das Verhalten seiner Kinder stößt bei Messner auf Unverständnis: "Ich habe nichts von meinen Eltern geerbt und ich bin glücklich darüber. Es war nichts da außer Respekt und Dankbarkeit."

Jetzt sei es umgekehrt: "In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie. Die Frage, wer mehr bekommen hat, stand im Vordergrund und ich stand mit 75 am Abgrund."