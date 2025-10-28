Eric Sindermann pleite und im Dubai-Urlaub? Fieser Shitstorm für Reality-Star
Berlin/Dubai - Eric Sindermann (37) macht Urlaub in Dubai - so weit, so gut, aber irgendetwas stimmt an diesem Szenario nicht, denn der Reality-TV-Star ist nach eigener Aussage gerade ziemlich blank.
Daher hätten sich auch viele seine Follower gefragt, wie er sich diesen Luxus-Urlaub überhaupt leisten könne, wie der 37-Jährige jetzt bei Instagram erzählte.
"Jo Leute, wunderschöne Grüße aus Dubai", meldete er sich bei seiner Community und stellte klar, dass ihn diese Frage in den letzten Tagen sehr belastet und ihm "teilweise den kompletten Spaß im Urlaub genommen" habe.
Ganz so schlimm war es dann freilich doch nicht, denn wie man in seiner Story sehen konnte, hatte er am Vorabend jede Menge Spaß beim Oktoberfest - ja auch dieses Event hat inzwischen seinen Weg ins Emirat am Persischen Golf gefunden.
Aber zurück zum Thema. Noch vor zwei Wochen hatte der selbsternannte Modekönig von Deutschland eigener Aussage zufolge "rumgeheult, dass der kleine Napoleon kein Essen hat" - gemeint ist sein Chihuahua.
Herbe Kritik im Netz: Eric Sindermann lässt sich Luxus-Urlaub vom "SED-Papa" spendieren
Zudem habe er sich auf dem Oktoberfest auch immer wieder gedrückt, zu bezahlen. "Und ganz am Ende kam dann so die Situation, wo ich dann einfach mal eine Runde zahlen musste", berichtete er weiter.
Schließlich habe er ja auch nicht wie ein Schmarotzer wirken wollen. "Und ich habe fünfmal die Kreditkarte gezückt, fünfmal hat sie nicht funktioniert", räumte Dr. Sindsen seinen finanziellen Engpass ein.
Also wie konnte er sich den ganzen Spaß nun leisten? Die Antwort: Gar nicht! "Ich kann's Euch hier und jetzt einfach sagen [...]: Mein Vater hat mich zu diesem Urlaub eingeladen, ich habe nichts zu dem Urlaub beigetragen", gab der ehemalige Handballprofi unumwunden zu.
Das kam bei seinen Hatern allerdings weniger gut an. "Vielleicht noch von Mama und Papas 'SED-Geldern' ... für Euch wäre doch Bulgarien ausreichend ... das, was die Kommunisten den DDR-Bürgern gerade mal so gegönnt haben, damit kennen sich Sindermanns doch bestens aus", ätzte ein User.
Erics Vater Thomas Sindermann war in der DDR Chef einer der beiden Ost-Berliner Mordkommissionen. Auch sein Onkel Michael und sein Opa Horst waren im Staatsdienst tätig. "Jetzt wird es aber sehr gemein", beklagte Eric Sindermann die herbe Kritik.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)