Eric Sindermann pleite und im Dubai-Urlaub? Fieser Shitstorm für Reality-Star

Eric Sindermann macht Urlaub in Dubai, aber irgendetwas stimmt an diesem Szenario nicht, denn der Reality-Star ist nach eigener Aussage gerade ziemlich blank.

Von Thorben Gotthardt

Berlin/Dubai - Eric Sindermann (37) macht Urlaub in Dubai - so weit, so gut, aber irgendetwas stimmt an diesem Szenario nicht, denn der Reality-TV-Star ist nach eigener Aussage gerade ziemlich blank.

Eric Sindermann (37) hatte jede Menge Spaß auf dem Oktoberfest in Dubai. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage) Daher hätten sich auch viele seine Follower gefragt, wie er sich diesen Luxus-Urlaub überhaupt leisten könne, wie der 37-Jährige jetzt bei Instagram erzählte. "Jo Leute, wunderschöne Grüße aus Dubai", meldete er sich bei seiner Community und stellte klar, dass ihn diese Frage in den letzten Tagen sehr belastet und ihm "teilweise den kompletten Spaß im Urlaub genommen" habe. Ganz so schlimm war es dann freilich doch nicht, denn wie man in seiner Story sehen konnte, hatte er am Vorabend jede Menge Spaß beim Oktoberfest - ja auch dieses Event hat inzwischen seinen Weg ins Emirat am Persischen Golf gefunden. Promis & Stars Nimmt Eric seiner Noch-Ehefrau die Kinder weg? Edith kann nicht mehr schweigen Aber zurück zum Thema. Noch vor zwei Wochen hatte der selbsternannte Modekönig von Deutschland eigener Aussage zufolge "rumgeheult, dass der kleine Napoleon kein Essen hat" - gemeint ist sein Chihuahua.

Herbe Kritik im Netz: Eric Sindermann lässt sich Luxus-Urlaub vom "SED-Papa" spendieren